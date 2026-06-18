5嘉義名人續聘總統府資政、顧問 唯一資政張博雅這位顧問6連任最資深

總統府日前公布新一屆資政及國策顧問聘任名單，嘉義5名人獲續聘，其中資政1人、國策顧問4人，顧問原有5位，賴清德總統好友、嘉義城隍廟榮譽董事長賴永川上月辭世，遺缺未補聘，嘉義出身國策顧問減為4人，唯一嘉義出身資政，監察院前院長張博雅續任；林派及民進黨英系大老鄭慶祥，從前總統蔡英文到賴清德總統，連6任獲聘國策顧問最資深。

監察院前院長張博雅是「許家班」精神領袖，從政資歷完整，歷任嘉市長、衛生署長、內政部長及監察院長，橫跨地方中央歷練，監察院長卸任後，先後獲前總統蔡英文及賴清德總統聘任資政，成為跨越藍綠、深受各界敬重政治人物。張博雅雖淡出政壇，常出席嘉市重要活動，市民常見到她身影，2023年夫婿紀展南醫師辭世，她往返屏東夫家與嘉市間；董氏基金會為她出版「那些年那些事」書籍，記錄她擔任衛生署長重要歷程。

國策顧問續聘包括鄭慶祥、黃俊森、何美玥、莊和子，其中，鄭慶祥連6屆獲聘國策顧問，是最資深嘉義國策顧問。他長期活躍政壇，是地方民進黨大老與智囊人物，與縣長翁章梁義竹鄉親，曾任前縣長陳明文縣政顧問、前縣長張花冠任內工策會總幹事，重要選舉扮演綠營督導、軍師角色，他口才便給、反應敏捷，在綠營具影響力。

黃俊森現任九華山地藏庵榮譽董事長，長年投入宗教及公益事務，除熱心地方慈善工作，積極支持司法保護及社會公益活動。黃俊森在宗教界及公益領域深具聲望，他是蔡英文旅居美國哥哥蔡瀛政的親家，輔選蔡英文及賴清德有功；莊和子出身嘉義，曾任第六屆僑選立委。外公是前嘉市長、嘉縣長何茂取，丈夫留美企業家顏永財博士，莊和子2004年回台擔任僑選立委，為立法院「科資委員會」成員，2008年轉戰嘉市立委，因台聯推出凌子楚參選、泛綠分裂，敗給國民黨提名立委江義雄，淡出政壇。

何美玥長期在中央服務，歷任工業局副局長、經濟部長及行政院經建會主委，具備完整產業與經濟治理資歷，蔡英文聘為國策顧問，賴清德上任續聘。何美玥對故鄉懷抱深厚感情，她母親曾獲選嘉市模範母親。5位嘉義名人續聘總統府資政、顧問，橫跨政治、宗教、經濟與公益領域，扮演中央地方溝通獻策重要橋梁。