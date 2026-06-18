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【重磅快評】沈伯洋說沒蔣萬安帥 但是誰在製造偶像？

聯合報／ 主筆室
被綠營捧為「張孝全」、「木村拓哉」、「張凌赫」、「車太鉉」、「裴勇俊」的沈伯洋近日表示「我明顯沒蔣萬安帥」。圖／聯合報系資料照片
被綠營捧為「張孝全」、「木村拓哉」、「張凌赫」、「車太鉉」、「裴勇俊」的沈伯洋近日表示「我明顯沒蔣萬安帥」。圖／聯合報系資料照片

被綠營側翼捧為「張孝全」、「木村拓哉」、「張凌赫」、「車太鉉」、「裴勇俊」的沈伯洋，近日終於承認「我明顯沒蔣萬安帥」，若外界持續討論這點，他的劣勢就會變得明顯，拜託大家關心市政。但沈伯洋顯然搞錯呼籲的對象，從頭到尾，這場「造神運動」不就是民進黨為了他參選台北市長，瘋狂打造政治偶像的人設？

沈伯洋突然「有感而發」，恐怕是因為連藝人張孝全本人，日前被問到「你有聽過沈伯洋這個人嗎？覺得他像不像你？」時，表情顯得微妙，尷尬而不失禮貌地選擇沉默，未予置評。畢竟，被硬貼上像政治人物的標籤，對藝人來說不僅是困擾，更是某種程度的「審美災難」，答得不好還可能被出征。

但沈伯洋的問題從來不在帥不帥，而在於他對市政的陌生與空洞，屢次發言總被外界譏為「廢話體」。以近期他回答節目主持人提問內湖交通解方為例，他的答案竟是「住工合一」，馬上引發外界吐槽他簡直是「古有何不食肉糜，今有何不住內湖」。

先不說內科周邊高不可攀的房價，對許多在內湖打拚的受薪階級來說，根本是不現實的空談。請他先回答一個問題：如果一個家庭裡，先生在內湖上班，太太在板橋上班，這一家人到底要住在哪裡，才能達成所謂的「住工合一」？這種脫離現實的規劃，凸顯出他對台北市土地分區使用與通勤生態的嚴重無知。

既然參與地方選舉就是要接地氣，即使住在「天龍國」也要有在地思維。過去連勝文參選台北市長時，曾因一句「內湖晚上黑壓壓」被狂酸，如今沈伯洋談內湖交通議題，硬是搬出不切實際的規劃，難怪再被炎上。

其實，內湖交通是每一任台北市長的必考題。內湖人歷經捷運興建時「高運量與中運量」的激烈辯論，最終系統定案後的限制，確實埋下今日塞車的遠因。再加上內科高速發展帶動工作人口激增，早就是始料未及的結構性噩夢。面對這種考驗專業的議題，沈伯洋若只會用「住工合一」這種空中樓閣說詞來敷衍，內湖居民民或在內湖工作的人一聽，就知道他沒做功課，更是侮辱選民的智商。

解決內科塞車是高難度的技術工程，歷任市長在交通微調、大眾運輸與聯外道路上耗盡心思，可見問題之棘手。這可不是靠天馬行空的想像，就能找到解方。

沈伯洋想選台北市長，若意識到外貌是他的弱勢，現在悔悟，改打政策牌還不算太晚。但奉勸他認真對市政下點苦工，說得再天花亂墜，也要經得起檢驗。同黨的同志也不要只會搞意識形態與偶像包裝，別讓台北市民的時間繼續浪費在這一場華麗卻空洞的偶像秀上。

沈伯洋 張凌赫 張孝全 台北市選舉 蔣萬安

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