聽新聞
0:00 / 0:00

談訪美成果 鄭麗文曝與MIT前校長、諾貝爾經濟獎得主會面

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文表示，很榮幸與2024年諾貝爾經濟學獎得主戴倫．阿傑姆奧盧（Daron Acemoglu）教授深入交流。圖／取自鄭麗文臉書
國民黨主席鄭麗文表示，很榮幸與2024年諾貝爾經濟學獎得主戴倫．阿傑姆奧盧（Daron Acemoglu）教授深入交流。圖／取自鄭麗文臉書

國民黨主席鄭麗文結束訪美行程，今在記者會說明成果時透露，在紐約智庫Asia Society和造訪麻省理工學院MIT）令她印象深刻。晚間她在臉書發文表示，很榮幸與MIT前校長拉斐爾．萊夫（Rafael Reif），以及2024年諾貝爾經濟學獎得主戴倫．阿傑姆奧盧（Daron Acemoglu）教授深入交流。

鄭麗文指出，這次訪美期間，非常榮幸能與拉斐爾．萊夫，以及來自MIT及MIT史隆管理學院（MIT Sloan School of Management）的多位傑出學者深入交流。同時，也很榮幸能與2024年諾貝爾經濟學獎得主戴倫．阿傑姆奧盧會面，就產業發展、AI以及人才培育等廣泛議題交換意見，對台灣在快速變遷的全球局勢下所面臨的機遇與挑戰，獲得許多寶貴啟發。

鄭麗文說，在交流過程中，她分享了將冷戰時期的「第一島鏈」轉型為「和平與繁榮之鏈」的理念。她始終相信，真正長久的和平並非建立在對抗之上，而是奠基於彼此理解、合作與共同發展。唯有降低衝突風險，才能讓人才、科技、資本與市場更自由流動，為區域乃至全球創造和平紅利與經濟紅利。

鄭麗文提到，此次參訪走訪了MIT Open Learning、MIT博物館以及皮考爾學習與記憶研究所（Picower Institute for Learning and Memory），親身感受到知識共享與國際合作所蘊藏的巨大力量。其中一個特別令人感動的小插曲，是意外遇見來自台灣花蓮的MIT REAP團隊，看到台灣的青年領袖與地方創新者在國際舞台上發光發熱，讓人倍感欣慰與驕傲。

鄭麗文說，這趟MIT之行，更加堅定了她心中的一個信念，和平是繁榮的基礎，創新是進步的動力。透過持續與世界最優秀的人才交流，深化國際合作夥伴關係，台灣一定能掌握新的發展契機，在日益緊密連結的世界中，開創更加光明的未來。

國民黨主席鄭麗文表示，很榮幸與MIT前校長拉斐爾．萊夫（Rafael Reif）深入交流。圖／取自鄭麗文臉書
國民黨主席鄭麗文表示，很榮幸與MIT前校長拉斐爾．萊夫（Rafael Reif）深入交流。圖／取自鄭麗文臉書

MIT 鄭麗文 麻省理工學院

延伸閱讀

鄭麗文：華府訪問一切正常 預祝韓國瑜訪美成果豐碩

被美方質疑太天真 鄭麗文：不是空想主義者

今晨返台 鄭麗文：與陸對話 非認同共產主義

影／鄭麗文結束訪美行程舉行記者會 獨派闖中央黨部鬧場

相關新聞

饒慶鈴視訊參加海峽論壇踩紅線？ 內政部：查涉及兩岸「合作行為」

台東縣長饒慶鈴以預錄影片方式參加海峽論壇，陸委會主委邱垂正今表示，政府已禁止中央與地方公務人員以任何形式參加海峽論壇，將請主管機關內政部進行了解與查處。內政部稍早表示，將依陸委會來函及行政程序法相關規定，辦理行政調查。

談訪美成果 鄭麗文曝與MIT前校長、諾貝爾經濟獎得主會面

國民黨主席鄭麗文結束訪美行程，今在記者會說明成果時透露，在紐約智庫Asia Society和造訪麻省理工學院（MIT）令她印象深刻。晚間她在臉書發文表示，很榮幸與MIT前校長拉斐爾．萊夫（Rafael Reif），以及2024年諾貝爾經濟學獎得主戴倫．阿傑姆奧盧（Daron Acemoglu）教授深入交流。

政院明拍板修法 毒駕者吊銷駕照3年 吸毒者預防性吊照 同車者也罰

毒駕案件層出不窮，造成許多家庭不幸，行政院繼提出「刑法」、「陸海空軍刑法」等修法草案後，明天將再討論「道路交通處罰條例」及「毒品危害防制條例」修法草案，規定毒駕者將吊銷駕照且3年內不得再考領；吸食毒品者，即便未駕車，也將吊銷駕照。

蔣萬安自新加坡返台 與多國城市首長交流分享施政

台北市長蔣萬安14日赴新加坡領取2026年「李光耀世界城市獎」特別獎，他今晚搭機返台表示，此行除出席頒獎典禮及論壇，也與...

影／赴新加坡領獎兼考察今返台　蔣萬安桃機等行李民眾搶拍

台北市長蔣萬安14日率領市府團隊赴新加坡領取2026年「李光耀世界城市獎」特別獎，他今晚搭乘華航CI-754班機返台於晚間7時4分抵達桃園國際機場。蔣萬安在桃機受訪後，自行前往行李轉盤等待提領行李，期間不斷有民眾上前要求合影，蔣萬安也一一合照或自拍，展現親民形象。

黨部主委改選後首次會議 賴清德下達大選動員令

民進黨地方黨部主委改選5月底落幕，新任黨部主委今天在中央黨部召開首次會議。據轉述，兼任民進黨主席的總統賴清德頒發當選證書...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。