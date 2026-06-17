談訪美成果 鄭麗文曝與MIT前校長、諾貝爾經濟獎得主會面

國民黨主席鄭麗文結束訪美行程，今在記者會說明成果時透露，在紐約智庫Asia Society和造訪麻省理工學院（MIT）令她印象深刻。晚間她在臉書發文表示，很榮幸與MIT前校長拉斐爾．萊夫（Rafael Reif），以及2024年諾貝爾經濟學獎得主戴倫．阿傑姆奧盧（Daron Acemoglu）教授深入交流。

鄭麗文指出，這次訪美期間，非常榮幸能與拉斐爾．萊夫，以及來自MIT及MIT史隆管理學院（MIT Sloan School of Management）的多位傑出學者深入交流。同時，也很榮幸能與2024年諾貝爾經濟學獎得主戴倫．阿傑姆奧盧會面，就產業發展、AI以及人才培育等廣泛議題交換意見，對台灣在快速變遷的全球局勢下所面臨的機遇與挑戰，獲得許多寶貴啟發。

鄭麗文說，在交流過程中，她分享了將冷戰時期的「第一島鏈」轉型為「和平與繁榮之鏈」的理念。她始終相信，真正長久的和平並非建立在對抗之上，而是奠基於彼此理解、合作與共同發展。唯有降低衝突風險，才能讓人才、科技、資本與市場更自由流動，為區域乃至全球創造和平紅利與經濟紅利。

鄭麗文提到，此次參訪走訪了MIT Open Learning、MIT博物館以及皮考爾學習與記憶研究所（Picower Institute for Learning and Memory），親身感受到知識共享與國際合作所蘊藏的巨大力量。其中一個特別令人感動的小插曲，是意外遇見來自台灣花蓮的MIT REAP團隊，看到台灣的青年領袖與地方創新者在國際舞台上發光發熱，讓人倍感欣慰與驕傲。

鄭麗文說，這趟MIT之行，更加堅定了她心中的一個信念，和平是繁榮的基礎，創新是進步的動力。透過持續與世界最優秀的人才交流，深化國際合作夥伴關係，台灣一定能掌握新的發展契機，在日益緊密連結的世界中，開創更加光明的未來。