檢察總長代理無期限 法部3周內提報告

賴清德總統提名最高檢察署主任檢察官徐錫祥為檢察總長，遭國會封殺，賴總統再指派徐錫祥代理檢察總長，但法院組織法未明定代理期限，國民黨立委謝龍介昨天在立法院質詢時指出，「檢察總長代理無期限，很難說服國人」，希望法務部重新對外說明，法務部次長馮成允諾三周內提出書面報告。

上一任檢察總長邢泰釗任期至今年五月七日，五月八日徐錫祥開始代理檢察總長職務，可代理至新任總長產生為止。總統府這項人事案不僅引發在野黨大反彈，民間司法改革基金會也呼籲總統收回成命。但徐錫祥日前受訪時表示，最高檢察署的非常上訴機制不能停，他是奉命、被指派執行代理檢察總長職務，要維持非常上訴的重要功能。

謝龍介昨天在立法院司法及法制委員會質詢時表示，檢察總長代理無期限很難說服國人，檢察總長要帶領全體檢察官，代理檢察總長沒有代理期限，完全不合理，也不符合基層檢察官的期待，怎麼會用代理者行使檢察總長職務？他也表示，因此需要法務部表態，立委未來才能提案修正法院組織法中的代理期限，如果問法務部長一樣都是沒有答案，他就會訴諸公決。

馮成表示，如果明定代理期限，人事案延宕時，會造成代理首長一直替換；他也特別強調，代理檢察總長徐錫祥在非常上訴、訴訟救濟及黑金槍毒詐等業務「很認真」。謝龍介回應稱，他沒有質疑徐的工作，而是質疑程序及代理期限；馮成允諾請相關人員盡速處理，並在三周內以書面回覆。