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G7聲明反對以武力片面改變台海現狀

聯合報／ 編譯盧思綸、記者周佑政／台北報導

七大工業國集團（Ｇ７）十七日發表聯合聲明，重申反對任何以武力脅迫方式片面改變台灣海峽現狀。

Ｇ７針對多項地緣政治議題發表聯合聲明，在印太地區方面，強調維護以法治為基礎的自由開放印太秩序，並重申「反對任何片面改變現狀的企圖，尤其是透過武力或脅迫在東海、南海及台灣海峽改變現狀。這些僅能透過對話以和平方式解決」。

總統府發言人郭雅慧昨表示，台海及區域的和平穩定，是國際社會最大共識，同時牽動全球共同核心利益，總統府誠摯感謝Ｇ７領袖再次以具體行動展現對台海和平、穩定及繁榮的支持。郭雅慧強調，台灣位於民主防線最前緣，同時身為全球供應鏈安全的核心基石，作為區域及國際社會負責任的一員，台灣將持續與理念相近民主夥伴合作，強化防衛實力、供應鏈韌性與經濟韌性，共同守護共享的民主自由價值，並促進區域及世界的和平、繁榮與發展。

台海 G7 台灣海峽 郭雅慧

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