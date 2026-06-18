學者：若賴政府仍賭台獨 恐四輸

美國「外交政策」十六日刊登評論「台灣對美國賭太大」文章。學者表示，該文指出台灣領導者對穩定兩岸關係意興闌珊，使兩岸陷高風險，又將籌碼押在華府上；若賴政府仍賭一把堅持台獨，恐造成中華民國存續、台灣人民福祉、兩岸穩定與對美互信的「四輸」局面。

政治大學外交系教授黃奎博表示，文中所說堪稱客觀持平，與我國許多相關分析並無明顯差異，尤其是分析美國對台「六項保證」已出現變化，以及與中共當局無政治溝通的賴政府，將整個台灣的未來寄託於川普政府支持之假設上，在在都呼應台灣內部認為賴政府在對美、對陸關係上的「故意樂觀」、「故意天真」，甚至可謂不負責任。

黃奎博表示，如果賴政府對美陸「技術性共管台獨」、分別以其方式壓制台獨，還要堅持台獨，非常可能造成「四輸」的局面，亦即中華民國存續、台灣人民福祉、兩岸關係穩定、與美互信鞏固都將面對更大的風險。

淡江大學戰略所所長李大中說，此篇投稿反映部分國際觀察者對於台灣當前政策的擔憂，該文的主要觀點是台灣領導者，一方面對於穩定兩岸關係意興闌珊，讓兩岸局勢陷於高風險之中；另外，台灣將所有籌碼押注在華府對台灣毫無保留的支持之假設上，視華府對台灣的力挺為理所當然，無視近來微妙卻重大的變化，故政策失衡與不夠務實是目前台灣的最大危機。

李大中認為，作者想強調，即便美國官方言必稱對台政策不變，但目前的美台關係，卻明顯受制於美中關係的大局，尤其是川普在北京川習峰會後的媒體的專訪，諸如對台軍售為美中談判籌碼、直言台灣不要誤判以為有美國撐腰等，都明顯異於之前美方的說法，台灣應謹慎以對。

國民黨立委許宇甄表示，賴政府將美國視為最重要的戰略夥伴，但當華府積極與北京接觸、尋求管控風險之際，民進黨政府卻持續以意識形態主導兩岸政策，形成「美國主張對話、台灣拒絕對話」的矛盾現象，也讓台灣逐漸失去戰略主動權。民眾黨主席黃國昌指出，此文對台灣提出非常中肯的建議，值得民進黨好好參考。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，若民進黨政府繼續堅稱美國對台政策沒有改變，只是自欺欺人，更不負責任。