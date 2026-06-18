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川習會後 美媒示警 台灣對美賭太大

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普（右）上月與中國國家主席習近平（左）會面後發表的言論，對台灣是重大警訊。（美聯社）
美國總統川普（右）上月與中國國家主席習近平（左）會面後發表的言論，對台灣是重大警訊。（美聯社）

「外交政策（Foreign Policy）」期刊十六日刊登駐台記者希爾頓．葉（Hilton Yip）評論文章指出，美國總統川普中國大陸國家主席習近平五月中旬在北京會面，雙方會談成果乏善可陳，唯獨台灣議題引發關注。川普發表了一些與過去立場明顯不同的言論，且內容令人不安，可能對台灣未來產生重大影響，對台灣執政黨民進黨而言，這是個重大警訊。

這篇文章的標題是「台灣對美國賭太大」，文中說，美國雷根政府一九八二年對台提出的「六項保證」之一，是美方不會就對台軍售事宜徵詢中國意見，但川普五月訪問北京期間曾表示，將與中國討論美對台軍售。

川習會後川普接受福斯新聞訪問表示，不希望台灣走向獨立，並將總額一四○億美元對台軍售案形容為「非常好的談判籌碼」。

希爾頓．葉指出，民進黨政府將台灣的未來寄託於美國支持，同時中斷與中國溝通，應該對川普近期言論感到高度憂慮。川普在整個過程中沒有發表任何支持台灣的言論，即使只是象徵性支持也沒有；過去川普也曾對是否保衛台灣提出質疑。

面對川普近期言論，民進黨試圖淡化影響，聲稱將維持現狀；但賴總統另一方面又強調，台灣是「主權獨立國家」。民進黨同時援引長期支持台灣的魯比歐相關談話，強調美國支持依然可靠。但希爾頓．葉認為，無論台北方面如何表述，都必須面對一種非常真實的可能性：美國對台支持正在減少，甚至可能撤回。

希爾頓．葉認為，如今愈來愈明顯的是，美國對台支持並非理所當然。過去兩年來，台灣民眾對美國的信任已大幅下降。美國對伊朗戰爭的戰略失誤，讓外界對美國是否有能力在軍事上對抗中國缺乏信心。與此同時，台灣近期一項民調顯示，超過百分之廿二受訪者支持與中國「和平統一」，遠高於過去通常約百分之十五的比率。

該文認為，民進黨是否能採取更務實的立場，對台灣未來至關重要，即使這意味著在長期拒絕承認九二共識的立場上作出退讓，並與支持台獨的主張保持距離，民進黨領導層也應意識到，台灣的未來正面臨關鍵時刻。

希爾頓．葉說，賴總統五月十七日在社群媒體發文表示，台灣不應被「拿來交易」。在這一點上他是正確的，台灣的命運不應由美中兩國私下決定。因此，賴總統與民進黨應盡一切可能與中國展開對話，並爭取在更有利條件下決定台灣的未來。

川習會 習近平 中國大陸 川普

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