政院明拍板修法！毒駕者吊銷駕照3年、吸毒者預防性吊照 同車者也罰

毒駕案件層出不窮，造成許多家庭不幸，行政院繼提出「刑法」、「陸海空軍刑法」等修法草案後，明天將再討論「道路交通處罰條例」及「毒品危害防制條例」修法草案，規定毒駕者將吊銷駕照且3年內不得再考領；吸食毒品者，即便未駕車，也將吊銷駕照。

行政院方面說明，此次道路交通處罰條例修法重點包括加重毒駕、拒測行為處罰。增訂毒駕或拒絕毒測者，一律吊銷駕照，3年內不得考照；不論車輛屬何人所有，一律沒入車輛。毒駕致人重傷或死亡，終身不得考照。

同時建立吸毒者預防性吊照機制，凡經警察機關確認吸食毒品屬實者，一律預防性吊銷駕照，2年內不得考照。

另外，在吊銷駕照期間若再次違規上路，將加重處罰。根據交通部長陳世凱日前說明，現行法規針對無照駕駛再加罰1.2萬元，修法後將一口氣提升至加罰3.6萬元。以汽車駕駛人為例，無照首次被取締最高可開罰6萬元，若加上毒駕無照加罰的3.6萬元，單次罰單金額將高達9.6萬元，相關罰則在院會討論時仍可能再作調整。

同時，此次修法也增訂毒駕同車乘客的共同責任處罰。據交通部規畫，只要年滿18歲的乘客，在明知駕駛人有施用毒品的情形下仍選擇搭乘，無論該車輛是否發生交通事故，乘客都將被處以6000元至1.5萬元的罰鍰。

此外，行政院也將討論通過「毒品危害防制條例」第33條、第36條修正草案，針對檢驗方法的法制化，修正現行對特定人員採驗方式僅限於尿液檢體的規定，增列唾液採驗，以加強執行毒品防制工作。