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歐洲議會決議反制跨境鎮壓 外交部：深化民主韌性合作
歐洲議會通過決議反制跨國鎮壓，並關切中國政府施壓涉台議題。外交部今天表示，肯定並支持歐盟強化因應機制，將持續在資訊分享、民主韌性建構及反制威權脅迫等領域深化合作交流。
外交部晚間發布新聞稿指出，歐洲議會16日表決通過「反制跨國鎮壓：建立歐盟維護歐洲主權及民主價值之策略」決議案，探討跨國鎮壓的本質、形式及歐盟應處方針，並就中國動用各式海外組織，推行全面且系統性監控、恐嚇及強制遣返等行動，包括濫用國際刑警組織（INTERPOL）機制、施壓學術界終止對供應鏈、強制勞動或西藏及台灣等敏感議題的研究，以及要求藝術家取消涉及台灣活動。
外交部表示，該決議案呼籲歐盟及其會員國強化協調功能，並與理念相近夥伴就立法、受害者保護、問責及制裁等面向深化合作。外交部對此表示歡迎與肯定。
外交部強調，跨國鎮壓已成為威權政體對民主國家及公民社會的重要挑戰，不僅侵害言論與學術自由以及人權保障，更威脅民主制度與社會韌性。
外交部表示，樂見歐洲議會關注相關議題，支持歐盟強化因應機制，未來也將持續與歐盟及其他理念相近國家，在資訊分享、民主韌性建構及反制威權脅迫等領域深化合作交流。
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