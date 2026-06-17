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蔣萬安自新加坡返台 與多國城市首長交流分享施政

中央社／ 桃園機場17日電
台北市長蔣萬安赴新加坡領取2026年「李光耀世界城市獎」特別獎，今晚搭機返台。聯合報系記者黃仲明／攝影
台北市長蔣萬安赴新加坡領取2026年「李光耀世界城市獎」特別獎，今晚搭機返台。聯合報系記者黃仲明／攝影

台北市長蔣萬安14日赴新加坡領取2026年「李光耀世界城市獎」特別獎，他今晚搭機返台表示，此行除出席頒獎典禮及論壇，也與多國城市首長交流，分享台北市近年建設與施政成果。

台北市獲得2026年「李光耀世界城市獎」特別獎，蔣萬安14日率領市府團隊10餘人搭機前往新加坡，代表台北受獎。他今天搭乘華航CI754班機返台，班機於晚間7時4分抵達桃園國際機場。

對於媒體詢問此行成果如何，蔣萬安表示，「很好」，這次最主要是參加「李光耀世界城市獎」特別獎頒獎以及論壇，也藉此機會跟許多城市的市長進行交流，相互借鏡彼此學習，在論壇現場也分享了台北市這幾年的建設及施政成果。

蔣萬安指出，市府團隊利用時間參訪新加坡幾個地方，像是榜鵝數位園區，今天早上也把握最後時間，在上飛機前去看新加坡國家體育場，如何帶動演唱會經濟，很多值得台北市後續借鏡的經驗。

蔣萬安在等待行李期間，不斷有民眾上前要求合影，蔣萬安也一一合照或自拍，展現親民形象。

蔣萬安 新加坡 李光耀

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