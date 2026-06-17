陳明祺率團訪巴拉圭 盼加速AI、智慧運輸等合作

外交部政務次長陳明祺率團訪問巴拉圭，盤點各項現行合作計畫以及未來合作方向，並會晤巴國外長。陳明祺表示，台巴邦誼將邁入70週年，期盼未來在AI、高等教育及智慧運輸加速合作。

外交部晚間發布新聞稿指出，陳明祺率團於14日至19日訪問台灣的南美洲友邦巴拉圭，期間與巴國外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez）及政務次長貝爾敦（Víctor Verdún）晤談，並視察台巴各項合作計畫成果。

陳明祺指出，台巴兩國邦誼即將邁入70週年，兩國在各領域廣泛合作，成果亮眼，雙邊經貿持續增長，政府也感謝巴拉圭長期以來在國際上堅定支持台灣的真摯情誼。此行除盤點現行各項計畫推動情形，也盼與巴方共同擘劃及協調未來合作方向，在人工智慧、高等教育及智慧運輸等領域加速合作，結合兩國優勢促進國家發展。

拉米雷斯表示，巴拉圭總統潘尼亞（SantiagoPeña，另譯：貝尼亞）今年5月訪台成果豐碩，將在此良好基礎上持續深化雙方合作；此外，巴拉圭也將持續在國際場域以及與友好國家互動時，向各界宣介台巴深度合作對國家發展的正面意義。兩國合作領域多元且切合國家發展所需，為下一個世代奠定穩固發展基礎。

外交部說明，陳明祺此行除與巴方就未來推動合作方向交流意見，也實地參訪「台巴主權AI算力中心」預定地、「電動巴士先導計畫」、「醫療資訊系統」、「台灣巴拉圭科技大學」及「台巴智慧科技園區」等合作案，彰顯兩國政府對於深化合作及台巴邦誼的重視。