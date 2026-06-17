影／赴新加坡領獎兼考察今返台　蔣萬安桃機等行李民眾搶拍

台北市長蔣萬安14日率領市府團隊赴新加坡領取2026年「李光耀世界城市獎」特別獎，他今晚搭乘華航CI-754班機返台於晚間7時4分抵達桃園國際機場。蔣萬安在桃機受訪後，自行前往行李轉盤等待提領行李，期間不斷有民眾上前要求合影，蔣萬安也一一合照或自拍，展現親民形象。

對於媒體詢問此行成果如何，蔣萬安開心地說「很好」，這次主要是參加2026年新加坡「李光耀世界城市獎」的頒獎典禮以及論壇，也利用這次機會跟全球各大城市的市長進行交流，相互借鏡、彼此學習，在論壇現場也分享了台北市過去這幾年的建設、施政成果。

蔣萬安透露，除了出席頒獎典禮跟論壇外，也利用時間參觀新加坡幾個地方，例如榜鵝數位園區以及新加坡國家體育館，了解新加坡政府如何帶動演唱會經濟等等，很多值得台北市借鏡新加坡的經驗，在交談過程中，他們主動分享很多帶動演唱會經濟的做法，確實值得學習。

台北市長蔣萬安赴新加坡領取2026年「李光耀世界城市獎」特別獎，今晚搭機返台。記者黃仲明／攝影

台北市長蔣萬安赴新加坡領取2026年「李光耀世界城市獎」特別獎，今晚搭機返台。記者黃仲明／攝影

台北市長蔣萬安赴新加坡領取2026年「李光耀世界城市獎」特別獎，並出席論壇發表台北市近年建設成果。記者黃仲明／攝影