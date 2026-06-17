G7聲明反對武力改變台海現狀 外交部：已是國際共識

七大工業國集團（G7）領袖發表聯合聲明，重申反對以武力或脅迫片面改變台海現狀。外交部今天表示，此聲明顯示維護台海現狀已是國際共識，部長林佳龍表達誠摯歡迎與感謝。

G7領袖發表聯合聲明，基於法治且自由開放印太地區的重要性，反對任何片面透過武力或脅迫在東海、南海及台灣海峽改變現狀的企圖，須透過對話以和平方式解決。

外交部今天發布新聞稿指出，對於G7成員持續以具體行動展現對台海和平穩定的高度重視，外交部長林佳龍表達誠摯歡迎與感謝。

外交部表示，G7領袖峰會聲明重申支持台海和平穩定的立場，顯示維護台海現狀已是國際共識。台灣作為印太地區負責任的民主國家，將持續與G7成員國及理念相近的全球夥伴合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，並為區域的和平、穩定與繁榮貢獻心力。