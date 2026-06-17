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黨部主委改選後首次會議 賴清德下達大選動員令
民進黨地方黨部主委改選5月底落幕，新任黨部主委今天在中央黨部召開首次會議。據轉述，兼任民進黨主席的總統賴清德頒發當選證書並下達動員令，要求地方黨部要為2026年地方大選做準備，更要為2028年大選做好規劃。
民進黨2年一次的黨職改選結果5月24日已出爐，這屆黨部主委要扛起今年底地方縣市長與縣市議員選舉的輔選重任。
民進黨中央今天下午召開地方黨部主委會議，與會人士轉述，賴清德逐一頒發主委當選證書，並發表簡短談話，會議約半小時就結束。
據轉述，賴清德在會中強調，黨部不只是選舉機器，未來更要積極發揮社會公益功能，例如可多舉辦捐血、冬季送暖等活動。
賴清德並指示，黨部不只要為2026地方選舉做準備，除了找出基層公職人選，像是鄉鎮市長、村里長的代表人選，更要為2028大選做好規劃。
與會人士轉述，今天士氣高昂，不過，因為大家都要回去拚選舉，所以會議很快就結束。
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