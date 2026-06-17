黨部主委改選後首次會議 賴清德下達大選動員令

歐洲經貿辦事處處長谷力哲今天拜會國家人權委員會，關注廢死、勞權等議題，谷力哲肯定台灣對人權價值的重視，以及台灣的人權成就為區域提供的典範。他強調，歐盟與台灣為理念相近的夥伴，在人權議題上亦有豐富的合作交流，將持續與台灣合作，期待推動廢除死刑、勞權等人權議題共同努力。

2026-06-17 17:34