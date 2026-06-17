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社群平台帳號停權災情不斷擴大 黃國昌酸數發部「Meta客服中心」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
Meta旗下社群平台傳出無預警停權災情，部分成年使用者紛紛收到系統通知，因「未滿13歲」遭鎖帳號，包含創作者、媒體與政治人物都受影響。路透
Meta旗下社群平台傳出無預警停權災情，部分成年使用者紛紛收到系統通知，因「未滿13歲」遭鎖帳號，包含創作者、媒體與政治人物都受影響。路透

Meta旗下多個社群平台出包，不分政黨政治人物都受害。民眾黨主席黃國昌今天表示，Meta旗下數位平台在台灣高度壟斷市場，此舉已經嚴重侵害人民言論自由、衝擊台灣的數位主權，數位發展部儼然成為「Meta客服中心」，民眾黨立法院黨團將會提出相關修法。

Meta旗下社群平台Facebook、Instagram與Threads前天接連傳出無預警停權災情，民眾黨中央黨部今天舉行「莫名停權！台灣失守的數位主權！」記者會，黃國昌要求數發部提出實質救濟作為，同時宣布民眾黨團將在2至3個月內提案修法，其中包括設定罰則跟連續處罰機制。

黃國昌表示，Meta旗下數位平台在台灣高度壟斷市場，包括Facebook、Instagram都擁有超過千萬用戶，近來平台頻傳無故封鎖、難以復權，侵害言論自由與資訊傳達管道，嚴重衝擊台灣的數位主權與民眾實質權益。

黃國昌指出，當前申訴機制完全不透明，嚴重衝擊台灣的數位主權，然而數發部儼然成為「Meta客服中心」，非常體貼地扮演客服角色，面對大型跨國平台的停權行為不為所動，更是無法實際解決使用者相關申訴，此時卻有大批網軍刻意以「刪預算」、「當初阻擋數位中介法」等言論企圖洗地，移轉問題焦點。

黃國昌還原，國家通訊傳播委員會（NCC）當年提出數位中介法，該草案允許直接限制個人社群帳號，嚴重戕害言論自由，就連時任行政院長蘇貞昌都要求暫緩，前總統蔡英文更表明「捍衛言論自由是民進黨堅定不移的立場，對於溝通不足的法案要加強溝通」。

黃國昌說，民進黨政府面對重大問題不思解決，只會透過側翼網軍試圖移轉焦點，民眾黨團將提出社群平台使用者權益保障法案，內容絕非如同數位中介法箝制言論、數位戒嚴，而是當平台用黑箱演算法、黑箱客服、黑箱停權，剝奪人民的數位權利的時候，讓人民有充足的法律基礎保障權利，而且擁有即時有效的救濟管道。

針對大型數位平台法律規範，民眾黨立委洪毓祥表示，多個國家已經分別制定法案，要求平台資訊揭露與透明化，反觀我國至今沒有相應措施，民眾黨團將提出短長期解決方案，包括要求行政院消保處、公平會與數發部責成專案小組，從消費者保障及不公平交易角度介入調查並提出懲處。

洪毓祥強調，民眾黨絕非想要恢復數位中介法，而是以消費者保護法精神出發，全力推動大型數位平台使用者權益保障法，包括具體理由告知義務、限期申訴與人為審查義務、資料保存與取回權、外部爭端解決機制、透明報告義務，還有罰則與連續處罰等6大核心精神。

Meta 黃國昌 Facebook

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