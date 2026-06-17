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Meta無預警停權帳號 民眾黨團將提法案護使用者

中央社／ 台北17日電

Meta旗下平台爆無預警停權災情。民眾黨主席黃國昌今天表示，帳號停權應有依據，並提供及時救濟管道與法律處理方式。民眾黨立委洪毓祥說，立院黨團將以消費者保護精神提出大型數位平台使用者權益保障法案。

Meta旗下社群平台Threads、Instagram與Facebook近日陸續傳出無預警停權災情，部分成年使用者收到系統通知，因「未滿13歲」遭鎖帳號。

民眾黨今天召開「莫名停權！台灣失守的數位主權！」記者會，黃國昌在會中表示，此次受影響的不只是政治人物或公眾人士，連一般民眾、商家、體育頻道等也受衝擊，凸顯政府對這類在台灣獲取龐大利益的跨國大規模平台業者是否有掌控能力，以及台灣數位主權問題。

黃國昌指出，Meta旗下各平台在台灣用戶眾多，其中Instagram（IG）已超過1100萬個，臉書（Facebook）更超過1600萬個；Threads每月流量台灣用戶就占21%。不論這些用戶真假，都可看出Meta平台對台灣資訊流動、言論市場，具有高度影響力。

他表示，以國家數位主權角度看，國家應獨立掌握數位基礎設施、保護人民資料與數位權利、依照國家法律管理數位環境，且可不受境外企業或外國法律任意支配；但此次事件導致民眾聯繫、社交與商務都受巨大干擾，且申訴機制完全不透明、恢復的時間完全無法預期，在資訊時代相當於被下了「封口令」。

黃國昌認為，政府應替人民要求平台說明停權依據、強制平台提出改善方案，並要求平台提供限期處理機制、有效克服管道，並建立民眾救濟管道；但數位發展部面對大型平台業者，卻無法扮演積極角色、為民眾解決實際問題。

至於解決方法，洪毓祥表示，短期呼籲數發部盡速成立大型平台帳號停權通報專區，由政府代表向Meta進行系統性集體發聲；行政院消保處、公平會與數發部應立即組成專案小組，從消費者保障及不公平交易角度介入調查並提出懲處。

洪毓祥指出，民眾黨立院黨團將推動大型數位平台使用者權益保障法案，包括拒絕罐頭式回覆、保障限期申訴與人為審查義務、停權後的資料存取權、引進第三方外部爭端解決機制，以及明定年度透明報告與連續罰鍰罰則等；他強調，這不是要恢復「數位中介法」，而是以消費者保護精神出發。

Meta 民眾黨團 Threads

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