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歐盟駐台代表谷力哲拜會國家人權委員會 關注廢死議題

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國家人權委員會副主委紀惠容等委員與歐盟經貿辦事處處長谷力哲合影。圖／監察院提供
國家人權委員會副主委紀惠容等委員與歐盟經貿辦事處處長谷力哲合影。圖／監察院提供

歐洲經貿辦事處處長谷力哲今天拜會國家人權委員會，關注廢死、勞權等議題，谷力哲肯定台灣對人權價值的重視，以及台灣的人權成就為區域提供的典範。他強調，歐盟與台灣為理念相近的夥伴，在人權議題上亦有豐富的合作交流，將持續與台灣合作，期待推動廢除死刑、勞權等人權議題共同努力。

國家人權委員會副主委紀惠容和委員王幼玲、王榮璋、王麗珍、田秋堇、高涌誠、葉大華、鴻義章接待谷力哲，針對備受社會關注的死刑議題，紀惠容指出，台灣今年5月剛完成兩公約第四次國家報告國際審查會議，國際審查委員在會中明確提出「暫停執行死刑」的建議。然而，廢除死刑在台灣社會仍具高度爭議，需要極為細緻的處理與對話。

谷力哲分享經驗，指歐盟與會員國在過去推動廢除死刑的過程中也經過了許多社會討論，最終才於2003年經「歐洲人權公約」實施後廢除在任何情況下使用死刑。他強調，持續推動社會對話的重要性，包括討論如何支持被害人家屬、切實保護公民等各個層面。

針對勞動權，紀惠容指出，移工的勞動人權一直是國家人權委員會長期高度關注的議題，並已於過去多次展開專案研究與提出報告，相信透過歐洲經驗與台灣現況的對話，將成為在地人權實踐的重要養分。人權實踐是一條漫長且需要凝聚社會共識的路，她衷心期盼台歐未來能在人權領域持續結盟，深化夥伴關係，共同促進人權的長足發展。

歐盟 廢死 人權

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