外媒示警美國對台支持減少 黃國昌：值得民進黨政府好好參考

有關美國媒體「外交政策」（Foreign Policy）刊登駐台記者專文，提及美國對台灣的支持正在減少，美國總統川普近期言論將是重大警訊，民眾黨主席黃國昌表示，這名記者長期支持台灣民主，過去也呼籲美國不要把台灣當成談判籌碼，此文值得民進黨政府好好參考。

美國媒體「外交政策」（Foreign Policy）昨天刊登駐台記者希爾頓．葉（Hilton Yip）的評論文章指出，川普與中國國家主席習近平會談成果乏善可陳，唯獨台灣議題引發關注，「川普發表了一些與過去立場明顯不同的言論，而且內容令人不安，可能對台灣未來產生重大影響，對於執政的民進黨而言，應該是一個重大警訊。」

民眾黨下午舉行「莫名停權！台灣失守的數位主權！」記者會，黃國昌受訪時表示，這名加拿大籍記者長期支持台灣，2020年同樣也在「外交政策」發表文章，提及台灣不應該被視為「可被犧牲的籌碼」，完全就是站在捍衛台灣利益的角度，相信這個基本立場非常重要。

黃國昌指出，這次川普訪問北京所發表的言論，已經明確違反美國對台六項保證，「他不應該跟北京討論對台軍售，這是美國對台六項保證的具體內容」，當這件事情發生的時候，民眾黨有對外發表聲明，希望外交部跟美國採取正式交涉，但是外交部至今卻完全說不出口。

黃國昌說，民眾黨先前在中央委員會作出決議，希望美國持續推進對台六項保證法制化，自己也具名發函給美國多位參眾議員，感謝對方過去對台灣民主的支持，「懇請也拜託他們，對台六項保證能夠完成立法程序。」

黃國昌表示，這名加拿大籍作者非常支持台灣民主，過去呼籲美國不要把台灣當成談判籌碼、支持台灣國際參與空間等，他認為民進黨能否採取更為務實的姿態，對於台灣未來發展至關重要，同時也希望民進黨跟對岸展開溝通對話，「我覺得這是真心對台灣提出非常中肯的建議，值得大家細讀，也值得民進黨好好參考。」

民眾黨立院黨團總召陳清龍則說，外交政策雜誌的評論，寫出許多關鍵的訊息，包括美國對台支持正在減少，甚至有可能撤回，如果民進黨政府仍然一廂情願，繼續堅稱美國對台政策沒有改變，只是自欺欺人，更是不負責任，希望賴清德總統正視外部環境的實質變化，積極透過各種管道鞏固台美關係，提出具體因應對策。