被美方質疑太天真 鄭麗文：不是空想主義者

「美方有人當面質疑我太天真！」國民黨主席鄭麗文17日在訪美成果記者會上如此透露，但她說自己是「理想主義者」，而非「空想主義者」。鄭麗文也說，訪美見到比預期多的學者、僑民與企業界重量級領袖，很多人竟支持她有關「兩岸和平」的想法，讓她感到很意外。

訪美不順空穴來風？

國民黨主席鄭麗文16日結束訪美行程返台後，17日對外召開記者會說明訪美成果。被媒體問到此次訪美是否有國安會官員傳出取消會晤，還有國務院降低接待層級等消息？鄭麗文回應說，很「感謝」特定媒體持續報導國民黨訪美，但相關訊息基本上就是「空穴來風」，通通不是事實。

記者們提問範圍包括訪美成果、詢問訪美層級，還有洛杉磯演講有人提問被暴力驅離，以及見到的參眾議員有誰？立法院長韓國瑜訪美，是否擔心被比較訪美規格？另外，給自己訪美打幾分，有沒有印象深刻的行程，還有美方如何關心特別預算，與國民黨要如何建立對美溝通管道。

有關訪美的官員層級，還有拜會的參眾議員，鄭麗文說，尊重台灣政治人物訪美時，美方接待的慣例，都不會公布相關訊息，因此他們也無可奉告；國會議員的部分，只有在臉書上公布的可以公開，其它因為對方不希望露面，因此也不會透露還有見到誰。

美方關心國共交流

鄭麗文指出，這次訪問都相當正常，由於她相信兩岸關係要有重要突破、避免兵凶戰危成為自我實現的預言，不希望台灣成為烏克蘭、兩岸軍事衝突的話，重啟兩岸對話交流符合國際社會原則與期待，因此她重啟國共交流、舉行鄭習會，並將相關的重大發展與美方分享，美方也對此高度好奇與關心。

「這次訪美的收穫遠超預期！」鄭麗文說，原本希望與美方毫無保留的溝通，認識她的主張與國民黨真正的意見，已排除不必要的誤會與澄清長期累積產生的誤解。但在有限的訪美時間中，卻可以見到一流學府與重要智庫的學者，國會、官方與僑界的互動都超過原本的期待，「很多智庫專家、前資深官員都很支持我的想法！」

稱有領袖背書想法

「當然也有人質疑我太天真！」鄭麗文強調，她是「理想主義者」，不會是「空想主義者」，一切想法都有路徑圖且經過深思熟慮，尤其各界對於兩岸關係發展感到悲觀，但正因為如此更沒有退路，要堅定、勇敢與穩健的踏向和平的方向。她也透露，很多領域的重量級學者或企業領袖其實也很支持她的想法，超乎她的預期。

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