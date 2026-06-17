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G7領袖聯合聲明反對片面改變台海現狀 總統府：誠摯感謝

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照

七大工業國集團（G7）領袖發表聯合聲明指出，基於法治且自由開放印太地區的重要性，反對任何片面透過武力或脅迫在東海、南海及台灣海峽改變現狀的企圖，並認為須透過對話以和平方式解決。總統府發言人郭雅慧今日表示，台海及區域的和平穩定，是國際社會最大共識，同時牽動全球共同核心利益，總統府誠摯感謝G7領袖再次以具體行動展現對台海和平、穩定及繁榮的支持。

郭雅慧強調，台灣位於民主防線最前緣，同時身為全球供應鏈安全的核心基石，作為區域及國際社會負責任的一員，台灣將持續與理念相近民主夥伴合作，強化防衛實力、供應鏈韌性與經濟韌性，共同守護共享的民主自由價值，並促進區域及世界的和平、繁榮與發展。

G7 台海 總統府 印太地區

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