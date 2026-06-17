因應梅雨季 賴總統指示政院穩定市場供需、物價

賴清德總統兼民進黨主席17日於民進黨中執會表示，因應近期梅雨季，行政院相關部會持續關注菜價走勢，必要時啟動相關因應措施，穩定市場供需與物價。此外，本周五起將是端午假期，行政院相關部會也會做好交通疏運規劃與宣導工作。

賴總統表示，上周梅雨鋒面為台灣帶來豐沛雨量，不僅挹注各地水庫蓄水量，也讓整體供水情勢更加穩定。然而，連日降雨可能影響蔬菜產銷，導致市場價格波動。

賴總統指出，行政院相關部會持續關注菜價走勢，必要時啟動相關因應措施，穩定市場供需與物價，確保民生消費不受影響。執政團隊若發現問題，請隨時反應民意。

賴總統提到，從本周五起將是端午假期，行政院相關部會會做好交通疏運規劃與宣導工作，讓返鄉團聚及出遊的民眾，都能有安全順暢的交通環境。

同時，他也提醒國人朋友，無論是返鄉探親、闔家團聚，或是安排出遊行程，出門前都請留意交通資訊與路況，遵守交通規則、注意行車安全。祝福所有返鄉團聚與出遊的朋友，都能度過一個溫馨愉快的端午假期，闔家平安、健康。