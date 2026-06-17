陸委會要查處地方首長？饒慶鈴反問：參加會議就叫訓話？

海峽論壇爭議持續延燒，台東縣長饒慶鈴今接受王淺秋廣播節目專訪時表示，她以錄影方式參與海峽論壇，是為替農民與產業發聲，而非政治表態。不過在兩岸交流敏感氛圍下，相關談話也引發外界不同解讀。

饒慶鈴直言，台東鳳梨釋迦外銷高度集中，目前有超過95％銷往大陸、香港及澳門，是最主要出口市場。她強調，若中央短期內無法協助開拓可替代市場，就應務實面對現實需求，「不讓農民賣，是要斷他們生路嗎？」

針對陸委會認為地方首長參與海峽論壇等同接受對岸「訓話」的說法，饒慶鈴反問，如果依照同樣邏輯，參加行政院會是否代表全面支持行政院長、出席國慶典禮是否等於認同所有政策，「不能這樣一概而論」。她認為，參與活動應回到實質目的，而非直接與政治立場劃上等號。

她也提到，鳳梨釋迦過去曾因介殼蟲及檢疫問題遭暫停輸入，台東縣府近年持續投入資源改善品質，包括產銷履歷推動、田間管理強化與農民教育訓練等，目的是提升外銷競爭力。

饒慶鈴表示，此次參與交流重點，是向相關單位說明台東在品質管理上的努力，「不是只賣水果，而是賣升級後的水果」。

她指出，鳳梨釋迦已連續多年名列台灣出口水果前段班，目前外銷仍高度集中陸港澳市場。雖然地方持續嘗試拓展其他海外市場，但涉及關稅、檢疫與國際談判等條件，屬中央權責，地方政府能做的有限。

面對陸委會表態將依規定查處，饒慶鈴則表示，地方責任是把產品品質顧好，而中央應協助打開通路，「不是越管越緊，而是要幫農民把路打開」。

她也強調，農業不應被政治化操作，若中央與地方能在市場與產業面協力合作，才是真正替農民解決問題，而不是讓農產品在政策爭議中承受不確定風險。