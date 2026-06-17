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陸委會要查處饒慶鈴！黃國昌：洪奇昌赴中稱健康交流 雙標莫名其妙

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台東縣長饒慶鈴以預錄影片方式參與海峽論壇，事後有匿名官員揚言將交由主管機關查處。本報資料照片
台東縣長饒慶鈴以預錄影片方式參與海峽論壇，事後有匿名官員揚言將交由主管機關查處。本報資料照片

針對台東縣長饒慶鈴以預錄影片方式參加海峽論壇，陸委會主委邱垂正今天表示，饒慶鈴先前已經有違規紀錄，陸委會將請內政部進行了解跟行政查處。民眾黨主席黃國昌反嗆，民進黨政府簡直莫名其妙，為了政黨之私就把最基本正常的交流打為中共同路人行徑。

饒慶鈴先前以預錄影片方式參與海峽論壇，事後有匿名官員揚言將交由主管機關查處。邱垂正今天在立法院受訪時表示，我國禁止中央與地方公務人員以任何形式參加海峽論壇，陸委會將以兩岸人民關係條例第33條之一規定，先請主管機關內政部進行了解與查處。

民眾黨下午舉行「莫名停權！台灣失守的數位主權！」記者會，黃國昌受訪時反嗆，台灣是法治國家，民進黨政府為了政黨之私及意識形態，直接把最基本正常的交流全部打為「賣台的中共同路人行徑」，簡直就是莫名其妙，饒慶鈴就是幫台灣農民推銷農產品，請問何錯之有？

黃國昌說，民進黨不要搞雙標，新潮流大老洪奇昌跑去中國，陸委會副主委梁文傑聲稱是健康有序的交流，「新潮流大老去中國澳門搞什麼爛事，全部都是健康有序的交流，饒慶鈴拍錄影帶推銷台灣農產品，結果就變成違法行徑要開罰」，民進黨政府夠了沒有？真是太離譜了。

此外，民眾黨立法院黨團總召陳清龍受訪時也表示，農產品外銷攸關基層農民生計，饒慶鈴在台灣錄製影片，為台東農產品銷售發聲，結果卻遭到陸委會追殺，全然不顧農民生計，「希望賴政府不要把地方首長為農民的努力當成鬥爭在野黨的工具。」

饒慶鈴 陸委會 洪奇昌

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