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強化民主韌性專案辦公室揭牌 落實促轉基金運用

中央社／ 台北17日電

行政院強化民主韌性專案辦公室今天揭牌，行政院長卓榮泰表示，辦公室是為更貼近實際需要、深化轉型正義與強化民主韌性，期許能扮演「公私協力介面平台」角色，落實並妥適運用促轉基金，並撐起「民主保護傘」。

卓榮泰今天與行政院發言人李慧芝、副秘書長李國興、政務委員兼專案辦公室召集人林明昕、國發會副主委兼副召集人彭立沛出席行政院強化民主韌性專案辦公室揭牌儀式。

卓榮泰致詞時表示，成立強化民主韌性專案辦公室是因「促進轉型正義基金策略計畫」中訂定促轉基金運用的3大目標，包括第1，擴大機關協力、扎根民間，深耕轉型正義；第2，落實人權教育，厚植民主文化；第3，挹注社會福利、長期照顧，支持永續公義。

卓榮泰說，行政院推動轉型正義會報許多委員建議及提醒，面對當今極權及極端政治、假訊息氾濫、社會信任危機等衝擊與考驗，需要建立更強大的社會信任，他也認為，面對威權主義擴張及資訊操弄的時代，再加上外力侵入內部進行分化的種種威脅，台灣要維持民主體制正常運作，必須奠基在過去的經驗之上，清楚掌握歷史淵源，並運用自身力量阻止、斷絕類似事件在台灣社會再次發生，這正是強化民主韌性的重要意義。

卓榮泰指出，他對專案辦公室有兩大期許，1，期許專案辦公室扮演「公私協力介面平台」角色，挹注更多民間力量，引領跨部會相關政策審慎規劃與執行，妥適運用促轉基金，建構更強韌的抗風險能力；2，期許專案辦公室能撐起與全球民主夥伴合作的巨大「民主保護傘」，保護所有參與民主工作的夥伴及合作對象，共同維護民主體制。

卓榮泰 轉型正義 李慧芝

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