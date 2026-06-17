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中油最貪執行長徐漢等4人 遭監察院彈劾移送懲戒

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
中油前執行長徐漢（中）。圖／聯合報資料照
中油前執行長徐漢（中）。圖／聯合報資料照

監察院今天表示，中油煉製事業部前執行長徐漢、大林煉油廠工務組前後任經理黃榮泰及歐文豐、煉製事業部工務室修護組前工程師張子房等4人，辦理採購案嚴重違反政府採購法，圖利自身或不肖廠商，核有重大違失，監察院通過監委王麗珍、蔡崇義、張菊芳所提彈劾案。

監院說，徐漢自民國108年起，利用辦理台灣中油股份有限公司、煉製事業部「煉五組製冷系統採購含安裝試車一批」等採購案件機會，以調升經理為條件，要求黃榮泰，依徐漢指示，勾串不肖廠商浮報標案價額高達約4200萬元，再由徐漢與廠商朋分價款；徐漢藉由9件煉製事業部採購案收賄達1686.8萬元、歐文豐利用接辦煉製事業部採購案後續工作者受訓之機會，逕為代辦查驗工作，促使不肖廠商之不法行為得遂，並收受不正利益1136萬元。

監院指出，張子房利用煉製事業部採購案向廠商收賄，並朋友分賄款13.2萬元；且徐漢於偵查機關搜索其煉製事業部執行長辦公室時，扣得實際支配掌控不明來源現金共2710萬元，然而徐漢無法提出合理之說明且為不實之說明，涉有財產來源不明罪嫌，其等4人違法失職事證明確，嚴重敗壞官箴，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，核有重大違失。監察院於民國115年6月9日審查通過監委王麗珍、蔡崇義、張菊芳提案，全案移送懲戒法院審理。

監院強調，徐漢等所為，除觸犯刑法、貪汙治罪條例、政府採購法等規定而經檢察官起訴追究刑事責任，並經台灣橋頭地方法院判決有罪外，另就行政違失責任，已違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範與採購人員倫理準則等規定，敗壞法紀及損害政府廉潔形象，違失情節重大，核已構成公務員懲戒法第2條第1款之應受懲戒事由。為整飭公務紀律，及落實「刑懲併行」之懲戒法制，爰提案彈劾，移送懲戒法院審理，依法懲戒。

監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片

中油 監察院 徐漢

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