饒慶鈴錄影方式參加海峽論壇將被查處 國民黨批行政院雙重標準、政治操作

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片方式參加海峽論壇，陸委會主委邱垂正今表示，政府已多次說明，禁止中央與地方公務人員以視訊等任何形式參加海峽論壇，將依法請內政部了解與查處。國民黨發言人牛煦庭表示，饒慶鈴為了縣民、產業多發聲，是作為縣長該做的責任，國民黨當然會支持饒慶鈴捍衛她的權利，也會支持兩岸之間合理對話，為人民增加更多福祉。

牛煦庭今在中常會後受訪表示，邱垂正過去也參加過其他論壇，當初他的說法大概是多方的了解中國大陸，不管喜不喜歡中國大陸的政治體制，促進彼此的理解，避免誤判總是有必要的，縣長為了縣民、為了農產品的銷售多做一些努力，過去以來不是沒有往例可循。

牛煦庭說，行政院要用雙重標準想要大辦，選舉到了，刻意要來政治操作，相關的法令規章，不全然地符合法律明確性的原則，所以到底要怎麼查辦，大家非常好奇。