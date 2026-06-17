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行政院「強化民主韌性專案辦公室」揭牌 卓揆：落實促轉基金運用

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院長卓榮泰（圖中）等官員主持行政院「強化民主韌性專案辦公室」揭牌成立儀式，卓揆表示，「強化民主韌性辦公室」將負責跨部會政策協調及促進促轉基金運用，深化轉型正義和強化民主韌性。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰（圖中）等官員主持行政院「強化民主韌性專案辦公室」揭牌成立儀式，卓揆表示，「強化民主韌性辦公室」將負責跨部會政策協調及促進促轉基金運用，深化轉型正義和強化民主韌性。圖／行政院提供

行政院卓榮泰今天主持行政院「強化民主韌性專案辦公室」揭牌成立儀式，他表示，「強化民主韌性辦公室」將負責跨部會政策協調及促進促轉基金運用，深化轉型正義和強化民主韌性。卓榮泰強調，未來轉型正義工作不只是修復世代傷痕，更是全面省思過去的社會回復工程。

卓榮泰說，「促進轉型正義基金」的收支、保管和運用，由國發會統籌管理，過去3年，國發會及檔案管理局協助各部會運用促轉基金，推動檔案公開、被害者權利回復、政治創傷療癒及轉型正義教育等工作。

他指出，經過推動轉型正義會報的「強化民主韌性專案小組」密切討論後，決定在行政院層級成立跨部會的「強化民主韌性專案辦公室」。原因是「促轉基金策略計畫」中訂定促轉基金運用的三大目標，包括：擴大機關協力、扎根民間，深耕轉型正義；落實人權教育，厚植民主文化；挹注社會福利、長期照顧，支持永續公義。

同時，推動轉型正義會報中，也有委員建議，面對極權及極端政治、假訊息氾濫及社會信任危機等，需要建立更強大的社會信任。

卓榮泰說，未來轉型正義工作，不只是修復黨國時代留下的世代傷痕，更是全面省思過去、展望未來、系統性的社會回復工程。尤其面對威權主義擴張、資訊操弄及外力侵入進行分化等威脅，台灣要維持民主體制正常運作，必須在過去的經驗上，清楚歷史淵源，用自身力量阻止類似事件再次發生。

他期許「強化民主韌性專案辦公室」，首先扮演「公私協力介面平台」角色，挹注更多民間力量，引領跨部會相關政策規劃與執行，妥適運用促轉基金。同時期許撐起與全球民主夥伴合作的「民主保護傘」，共同維護民主體制。

「強化民主韌性專案辦公室」由政務委員林明昕擔任召集人，副召集人為國發會副主委彭立沛。

行政院 轉型正義 卓榮泰 國發會

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