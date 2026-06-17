監察院存廢黨內有雜音 國民黨：充分溝通凝聚共識後再處理

台北市長蔣萬安表態支持廢除監察院，國民黨前立委廖婉汝、新北市前副市長謝政達昨婉拒監委提名。國民黨發言人牛煦庭今天表示，實務上要廢除監院，不是一朝一夕可達成，國民黨內也有很多不同意見，會在充分溝通凝聚共識後，再做合宜地處理。

牛煦庭今在中常會後受訪表示，廢除監察院的相關程序，本身有非常高的門檻，除了立法院幾乎要壓倒性形成一致的共識之外，還有一個超過900萬票的公民投票門檻，因此從政治實務上，大家會有廢除監察院的倡議，但實際上要達成，恐怕不是一朝一夕所可以做到的。

牛煦庭說，國民黨內也有很多不同的意見，黨中央、黨團、智庫、學者專家也好，都會多充分溝通、凝聚共識之後，再做合宜處理，眼下人事同意權的部分，黨中央會尊重黨團審查的結果。

至於黨中央是否有勸說廖婉汝和謝政達婉拒提名？牛煦庭說，監院存廢與否應該經過廣泛討論，至於個別人選的部分，他毫無所悉，在人事審查方面，主體必定放在立法院，所以黨中央會尊重黨團最後的決議方向。