美智庫建議國民黨自提國防自主版本 鄭麗文：積極研擬可行性

國民黨主席鄭麗文今舉行訪美成果記者會，針對與美會談是否觸及美國第二波、規模達140億美元的對台軍售，鄭麗文表示，沒有提到具體軍售進度；但有關本土國防產業製造部分，智庫專家建議國民黨應該自提版本，因此，她會認真思考找智庫專家研擬版本的可行性。

鄭麗文指出，在與美方會談期間，倒是沒有提起第二波軍售和未來可能的進度。她重申，樂見美中兩大領袖會面對話交流，美國總統川普在川習會後特別談到，美軍不會因為台灣主張獨立所引爆的不必要的戰爭，而跨越9500英里來投入這場戰爭，這個態度跟國民黨立場是比較一致的，所以川普清楚地做兩岸軍事風險有效的管理，透過排除台獨而降低兩岸發生軍事衝突的可能。

鄭麗文表示，這樣的清楚訊息，可以不讓在台灣內部主張台獨的政黨或政治人物有錯誤的期待，以為可以說一套做一套。未來第二批對台軍售究竟會如何，有待觀察，她不能幫美方做任何陳述。站在國民黨的立場，會密切觀察未來的走向跟動態，但她不認為，要將這樣的動作無限上綱到，未來美國就可能會切斷所有跟台灣的軍事合作，或是再也不會有對台軍售，這樣是過度解讀了，國民黨還是非常重視跟美國之間的軍事合作、強化台灣的國防力量，這個基本原則立場不會改變。

鄭麗文提到，此次與美方會談期間，她表達國民黨對軍購的立場，但民進黨在提出類似重大法案或者是預算時，都是黑箱作業，任何一個民主國家，不可能在缺乏具體內容的時候就空白授權，開一張空白支票給執政黨，更不要講民進黨劣跡斑斑，相關弊案和過去的黑紀錄，使他們沒辦法通過民進黨所提出的巨額特別預算。因此會給外界感覺，他們好像全面在杯葛國防武力的增加。

鄭麗文指出，照理講，身為在野黨，類似國防預算、國防政策應由執政黨提出，國民黨只是扮演被動的審查的角色，但如果是這樣就會發現，民進黨提出來的版本，幾乎統統無法通過，國民黨只好提出了自己的版本。有關本土國防產業製造，尤其大家在討論的無人機部分，又面臨同樣的問題。因此，有美國智庫的專家誠懇建議，國民黨應該要提出自己的版本，所以她很認真在思考這個可能性。

鄭麗文表示，她從美國回來後，希望跟智庫還有相關專家積極研擬；本來在野黨的態度是不應該越俎代庖去提供法案，因為國民黨一提，可以想見民進黨一定反對、國防部一定攻擊跟批評，但若是如此，又使這件事遙遙無期，她的確提出國民黨的困境。所以，她會積極研擬，是否由國民黨主動提出方案的可行性跟可能性。