開拓大陸市場也有錯？ 羅智強批陸委會：經費被砍光剛好

陸委會主委邱垂正今天針對台東縣長饒慶鈴日前參加海峽兩岸論壇表示，會以「兩岸關係條例」33條之1的相關規定，請主管機關內政部進行了解與行政查處。國民黨立委羅智強表示，這樣的理由，荒謬可笑，陸委會編列大筆兩岸交流經費又有何用，經費被砍光也是剛好。

羅智強指出，過去因為介殼蟲及農藥殘留，中國大陸於2021年暫停台東鳳梨釋迦輸入，台東縣近年投入大量人力與經費，輔導農民改善栽培與檢疫流程，提升產品品質，大陸重啟對台東鳳梨釋迦的採購，饒慶鈴只不過以錄影方式在海峽論壇簽約會上發聲，陸委會就扣上統戰帽子，喊著要辦人。

羅智強表示，鳳梨釋迦不只攸關農民生計，更牽動包裝、運輸、農藥、勞務等周邊產業，相關從業人口約4萬人、占台東總人口兩成，自陸方暫停輸入鳳梨、釋迦5年多來，民進黨政府有幫農民開拓新市場嗎？有幫相關從業人員找出路嗎？

羅智強說，饒慶鈴為釋迦農重新打開大陸市場，哪裡違反規定？難道陸委會反對為農民改善生計，刻意將農產品議題政治化，民進黨政府不但不幫忙解決問題，竟還要解決「解決問題的人」。

羅智強說，賴清德總統和陸委會皆稱，要恢復兩岸健康有序交流，事實是，民進黨政府為了意識形態，對兩岸的觀光、學術、商務、文化、宗教等各方面交流都設下重重關卡，只要是兩岸交流，清一色貼上「認知作戰」標籤，卡關無限上綱。