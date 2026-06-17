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影／鄭麗文結束訪美行程舉行記者會 獨派闖中央黨部鬧場
國民黨主席鄭麗文結束訪美行程，今天下午在國民黨中央黨部舉行中外記者會，不料獨派團體「台灣國」理事長陳峻涵混在媒體人員之中，手拿字卡闖進國民黨中央黨部，刻意在媒體圍觀下嗆國民黨主席鄭麗文。陳峻涵批鄭麗文在「鄭習會」中所一再迎合北京論述，喊話鄭麗文不要當習近平的走狗。
對於立法院長韓國瑜也將在21日率朝野立委訪美，外界關注兩人訪美規格是否存在差異。對此鄭麗文表示，她知道大家喜歡在這上面做文章，但是這真的沒有必要，而且非常多餘。鄭麗文預祝韓院長出訪美國能夠有豐碩的成果，也希望大家都用同樣的心情，支持國會議長出訪。
鄭麗文說，與美方交流過程中收穫遠超預期，不管一流學府、重要學者、智庫、僑界等都超出期待。她也表示自己是理想主義者，但不是空想主義者，一切都有路徑圖，一步一步都很穩健、深思熟慮。
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