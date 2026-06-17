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鄭麗文：華府訪問一切正常 預祝韓國瑜訪美成果豐碩

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文結束訪美行後，今在中常會前舉行記者會說明訪美成果，並在中常會前與中常委合影。記者鄭媁／攝影
國民黨主席鄭麗文結束訪美行後，今在中常會前舉行記者會說明訪美成果，並在中常會前與中常委合影。記者鄭媁／攝影

國民黨主席鄭麗文結束訪美行後，今在中常會前舉行記者會說明訪美成果。鄭麗文表示，此次收獲遠超預期，很短時間內見了10位國會議員。對於自由時報報導指，訪美團華府訪問進展不順，是企圖用欺瞞手段獲取會面機會，導致部分美國國會議員和國安會先後取消會面，鄭麗文斥相關報導是子虛烏有，相關訪問都按照原本正常安排完成。

鄭麗文表示，此次訪陸與訪美行，感謝自由時報的陪伴，相關報導統統都不是事實。針對會晤美國官員及相關層級，她說，尊重行政部門，不會對外公布任何訊息，有關華府訪問，一切都非常正常。此次訪美的具體成就，她相信兩岸關係必須有重要突破，重啟兩岸對話符合國際社會長期期待，不希望因為誤判，導致不需要的軍事衝突或戰爭。

立法院長韓國瑜即將率團訪美，被問到會不會擔心被比較，鄭麗文說，所有國民黨從政同志努力進行任何外交活動，國民黨都非常支持。她知道大家喜歡在這上面做文章，但真的沒必要且多餘，不是他們出國訪問的重點。她非常希望韓國瑜出訪能順利成功、得到美方高規格對待，預祝他有豐碩成果。

此外，鄭麗文在美西向僑胞演講，有海外中國人士當面質疑「賣台」，慘遭工作人員暴力驅趕。鄭麗文說，提問者不是透過理性的態度現場提問，有一些抗議、打亂現場活動進行，有安全人員跟主辦單位將他架離。她也希望大家能不要有任何太過激的言論或行為，甚至任何肢體衝突或受傷。

鄭麗文認為，這次跟美方交流還是非常正面的，很多除了官方之外，也是機密的會面，很多領域的重量級學者、科學家、企業界領袖，都表達了高度的認同跟支持，這是她比較意外的收穫。在很短的時間內，他們拜訪10位國參、眾議員，原本報告的是9位，後來有一位參議員因時間關係，在華府沒能見上，感謝他後來堅持她在洛杉磯時通電話，非常坦誠地溝通交流。

媒體詢問，對美國行打幾分，另外，自由時報報導指，鄭麗文向美方人士說，她與中共總書記習近平握手時感到，習的手「柔軟的像是雲朵」。鄭麗文表示，分數交給大家打；很多人好奇她跟習見面的印象，針對私下談話談到的部分她就不再提。

鄭麗文表示，自她上任黨主席以來，鄭習會兩岸關係發展、軍購案，大家高度關心好奇，也有很多不利於國民黨的意見和抹黑，需要跟美方毫無保留誠摯地溝通交流，讓美方認識她是怎麼樣的人，她親自到美國說明，排除不必要疑慮和澄清長期成見。

鄭麗文說，交流過程中收穫遠超預期，不管一流學府、重要學者、智庫、僑界等都超出期待，收穫滿滿，他們在有限時間內盡量跟愈多人溝通。她也說，自己是理想主義者，但不是空想主義者，一切都有路徑圖，一步一步都很穩健、深思熟慮；締造和平是巨大挑戰、艱困任務，大家對兩岸關係未來悲觀，正是如此所以才沒有選擇跟退路，只能堅定勇敢穩健踏向和平。

鄭麗文 韓國瑜 華府 中常會

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