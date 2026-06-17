快訊

午後雷雨狂炸！氣象署發布13縣市豪大雨特報 新北國家警報響

雷雨當空擾航班！松山機場暫停地面作業 部分班次恐延誤

年虧達3億創歷年新高？華視不忍了 怒發聲明財務狀況全說了

聽新聞
0:00 / 0:00

饒慶鈴影片行銷鳳梨釋迦恐挨罰 許宇甄：擴張釋法、羅織罪名

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片

陸委會主委邱垂正今天針對台東縣長饒慶鈴日前參加海峽兩岸論壇表示，會以「兩岸關係條例」33條之1的相關規定，請主管機關內政部進行了解與行政查處。國民黨立委許宇甄表示，饒慶鈴既未赴陸、未簽署任何協議，更未涉及政治談判，只是透過影片替台東農民行銷鳳梨釋迦、爭取市場，陸委會卻急著扣上「統戰」帽子，完全是政治凌駕法律。

許宇甄指出，第33條之1規範的是未經許可與中國大陸特定機關進行合作行為，陸委會若認定違法，就應具體說明饒慶鈴與何人合作、合作內容為何，以及究竟危害了什麼國家利益。若拿不出任何具體事證，卻只因影片在海峽論壇播放就要查處，根本是擴張解釋法律、羅織罪名。

許宇甄質疑，賴清德總統因故無法親自出席國際活動時，也曾透過預錄影片發表談話，民進黨稱之為「突破封鎖、為台灣發聲」；如今饒慶鈴未親赴大陸，只是以影片替農民爭取訂單，卻被指為參與統戰、甚至面臨查處。相同行為，因人而異、因黨而異，陸委會不是依法行政，而是在看政治顏色辦案。

對於饒慶鈴說，釋迦不分藍綠，農民生計不該被政治犧牲。許宇甄表示，台東鳳梨釋迦是許多農民家庭的重要收入來源，政府若真心關心農民，就應協助拓展市場、增加訂單，而不是對替農民找出路的人揮舞法律大棒。

許宇甄強調，民進黨執政多年無法有效改善兩岸關係，面對農產品外銷困境拿不出解方，如今地方首長努力爭取通路，中央不但不支持，反而設法打壓。人民看到的不是依法行政，而是一個「只准綠營發聲、不准地方為民請命」的雙標政府，真正該被檢驗的，不是替農民爭取生計的人，而是把政治意識形態凌駕於農民利益之上的執政者。

饒慶鈴 許宇甄 鳳梨 兩岸 陸委會 海峽論壇

延伸閱讀

饒慶鈴錄影參與海峽論壇要被查處 許宇甄質疑：觸犯哪一條法律？

官員放話…饒慶鈴海峽論壇「發聲」 政府將查處

賴政府嗆查處饒慶鈴 李彥秀：複製「麥卡錫主義」紅色恐慌

陸委會嗆查處饒慶鈴 柯志恩批4字

相關新聞

饒慶鈴視訊參加海峽論壇踩紅線？ 內政部：查涉及兩岸「合作行為」

台東縣長饒慶鈴以預錄影片方式參加海峽論壇，陸委會主委邱垂正今表示，政府已禁止中央與地方公務人員以任何形式參加海峽論壇，將請主管機關內政部進行了解與查處。內政部稍早表示，將依陸委會來函及行政程序法相關規定，辦理行政調查。

國民黨：支持饒慶鈴 批行政院雙重標準刻意政治操作

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片方式參加海峽論壇，陸委會主委邱垂正今表示，政府已多次說明，禁止中央與地方公務人員以視訊等任何形式參加海峽論壇，將依法請內政部了解與查處。國民黨發言人牛煦庭表示，饒慶鈴為了縣民、產業多發聲，是作為縣長該做的責任，國民黨當然會支持饒慶鈴捍衛她的權利，也會支持兩岸之間合理對話，為人民增加更多福祉。

鐵拳教育到包青天大快人心 誰來捍衛校園正義？

韓劇「鐵拳教育」最近爆紅，社群網站到處都有人在討論劇情，分享金句，連立法委員都拿這部戲來質詢教育部；言下之意，如果沒看就是不關心教育。

行政院「強化民主韌性專案辦公室」揭牌　卓揆：落實促轉基金運用

行政院長卓榮泰今天主持行政院「強化民主韌性專案辦公室」揭牌成立儀式，他表示，「強化民主韌性辦公室」將負責跨部會政策協調及促進促轉基金運用，深化轉型正義和強化民主韌性。卓榮泰強調，未來轉型正義工作不只是修復世代傷痕，更是全面省思過去的社會回復工程。

監察院存廢黨內有雜音 國民黨：充分溝通凝聚共識後再處理

台北市長蔣萬安表態支持廢除監察院，國民黨前立委廖婉汝、新北市前副市長謝政達昨婉拒監委提名。國民黨發言人牛煦庭今天表示，實務上要廢除監院，不是一朝一夕可達成，國民黨內也有很多不同意見，會在充分溝通凝聚共識後，再做合宜地處理。

美智庫建議國民黨自提國防自主版本 鄭麗文：積極研擬可行性

國民黨主席鄭麗文今舉行訪美成果記者會，針對與美會談是否觸及美國第二波、規模達140億美元的對台軍售，鄭麗文表示，沒有提到具體軍售進度；但有關本土國防產業製造部分，智庫專家建議國民黨應該自提版本，因此，她會認真思考找智庫專家研擬版本的可行性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。