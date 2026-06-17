鄭麗君：總預算案攸關無人機整體規劃 盼儘速審議

今年度總預算案尚未通過，引發討論。行政院今天發布新聞稿指出，行政院副院長鄭麗君在12日專案會議中表示，總預算案已就無人載具關鍵技術、資安檢測、法規制度建構、測試環境完善及產業鏈升級等進行整體規劃，期盼立法院儘速完成審查，繼續打造下一個關鍵戰略產業。

鄭麗君12日主持行政院「無人載具產業發展及管理機制專案會議」指出，面對全球無人載具產業快速發展，行政院持續優化法規環境，並精進檢驗流程與優化測試場域，強化產業促進措施，推動全非紅供應鏈的政府採購機制，以營造更有利產業發展環境，提升台灣無人機產業競爭力。

優化法規環境方面，鄭麗君表示，各部會已完成多項法制基礎重要工作，包括交通部113年12月修正發布「遙控無人機管理規則」、數位發展部訂定「遙控無人機資安檢測規範」，交通部、海洋委員會去年也完成「水面及水下無人載具特定測試水域安全管理規範」及「辦理水面╱水下無人載具海域測試活動空間使用指引」。

另外，鄭麗君表示，行政院公共工程委員會今年也訂頒「遙控無人機採購作業指引」，數位發展部、交通部也推出「無人機反制系統資安檢測規範」，以及行政院訂頒「無人機財產管理作業規定」。

最新法規部分，鄭麗君指出，交通部預計今年7月前完成「水面及水下無人載具一般性安全管理規範」，年底交通部將提出「船舶法」修正案，海委會也會送出「海域空間使用管理法」報行政院審議。

談到資安檢測接軌國際，鄭麗君說，台灣已經成美國境外第一個Green UAS認可評鑑據點，未來國內業者可直接在台灣完成Green UAS相關資安驗證與評鑑程序，有效縮短產品進入國際市場時程並降低驗證成本。

針對無人機產品上市前須向不同部會申請完成飛航安全、登錄及註冊、低功率射頻、資訊安全、商品安全等多項檢驗程序，鄭麗君說，雖然各機關已陸續簡化檢驗方式，避免重複資安測試，促進飛航檢驗模組化，但仍應持續檢討精進，建立檢驗程序整合機制，朝單一窗口及流程簡化方向精進，將整體行政作業時程縮減至合理範圍。

台灣無人機產值由113年新台幣50億元成長至114年的129億元，整體成長幅度超過2.5倍，其中整機外銷金額由113年的1.4億元成長至114年的29.5億元，成長值達21倍，今年第一季整機外銷金額更超過去年一整年總額。

鄭麗君表示，政府在今年度中央政府總預算案就無人載具關鍵技術、資安檢測、法規制度建構、測試環境完善及產業鏈升級等面向進行整體規劃，相關計畫須仰賴穩定且充足的預算支持，期盼立法院儘速完成總預算案審查，協助台灣繼續打造下一個關鍵戰略產業。