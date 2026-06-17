陸委會嗆查處饒慶鈴 柯志恩批4字

陸委會主委邱垂正今天針對台東縣長饒慶鈴日前參加海峽兩岸論壇表示，會以「兩岸關係條例」33條之1的相關規定，請主管機關內政部進行了解與行政查處。國民黨立委柯志恩今天表示，饒慶鈴沒有違背陸委會的禁足令，改採錄影談話的方法，內容都在談合作、溝通，邱垂正揚言調查，實矯枉過正。

柯志恩說，邱垂正之前擔任金門大學老師時也參加海峽兩岸論壇，難道他不覺得那時候有被「統戰」嗎？同樣，饒慶鈴只是非常單純的推銷水果，希望能幫助台東在地農民，增加銷售通路，展現地方首長為了農民生計，務實解決問題的高度。為什麼民進黨的人赴中是交流，別人就是賣台？這是標準的「綠能、你不能」。

柯志恩認為，邱垂正的作法對於兩岸關係的改善，不但毫無助益，反而使兩岸關係雪上加霜，如果中央政府動輒以意識形態查處或限制地方首長為農產品找出路，只會讓民眾徒增政黨利益大於農民生計的負面觀感，這對國家內部團結和基層民生，絕對造成反效果。