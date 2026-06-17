賴政府嗆查處饒慶鈴 李彥秀：複製「麥卡錫主義」紅色恐慌

陸委會主委邱垂正今天針對台東縣長饒慶鈴日前參加海峽兩岸論壇表示，會以「兩岸關係條例」33條之1的相關規定，請主管機關內政部進行了解與行政查處。國民黨立委李彥秀表示，查處饒慶鈴以「錄影」的方式在海峽論壇推廣台東農產品，根本就是複製「麥卡錫主義」的紅色恐慌。

李彥秀表示，陸委會威脅以兩岸條例第33條之一相關規定，查處饒慶鈴以「錄影」的方式在海峽論壇推廣台東農產品，根本就是複製「麥卡錫主義」的紅色恐慌，擴張解釋法律條文，就是要操作寒蟬效果，阻止兩岸正常的交流「蔡英文不敢做的，現在的民進黨全做了」。

李彥秀指出，鳳梨釋迦95％銷往中國大陸，饒慶鈴努力拚經濟，民進黨卻想盡辦法擋生計，賴清德總統曾宣示「期盼兩岸以對話取代對抗、以交流取代圍堵」，現在卻連「錄影」推銷在地農產品都要被扣上違法的大帽子，「只准清德訪陸，不准慶鈴錄影」難道民進黨執政下的台灣，已經成為只問立場、不問是非的獨裁社會？

李彥秀表示，賴總統於2014年擔任台南市長期間，親自率團訪問上海稱「兩岸應該要往前看，求同存異，才能促進兩岸互動交流與福祉」。李彥秀質疑，請問幫助農民，到底影響了什麼國家安全或利益？若真如此，民進黨怎不全面禁止赴陸、即刻終止ECFA？