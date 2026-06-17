民進黨：中國養套殺迫害台灣農業 饒慶鈴、盧秀燕也心存感激？

台東縣長饒慶鈴日前以錄影方式參加中國海峽論壇宣傳農產品，台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善也發聲力挺，盧秀燕更稱「賴總統應心存感激」。民進黨發言人吳崢今天表示，海峽論壇是明確的中國對台統戰平台，中國近年更多次無預警封殺台灣農產品，呼籲藍營縣市首長不應隨中國統戰伎倆起舞，傷害台灣農業。

吳崢指出，海峽論壇是中國對台重要統戰平台，政府早已明確禁止中央跟地方的公務人員以任何形式參與，饒慶鈴此次以錄影方式參與，是以身試法，踩線違規。

吳崢說，農產品不能成為中國統戰操作的工具，地方首長更不應該配合中國統戰伎倆起舞，傷害台灣農業。2021年中國以介殼蟲為藉口，禁止台灣鳳梨輸入；2021年台東鳳梨釋迦也遭中國無預警全面封殺；2022年中國再禁止文旦、椪柑等柑橘類水果，除此之外蓮霧、石斑魚、高麗菜、白帶魚都曾被中國封殺，台灣有太多受中國迫害的慘痛經驗。

吳崢表示，中國慣用養套殺手法先施以恩惠，讓台灣依賴中國市場，再以政治因素限制進口、全面封殺，來達成統戰目的，受害的都是台灣農漁民。面對這些傷害，難道盧秀燕、張麗善、饒慶鈴也要「心存感激」嗎？

吳崢指出，政府不但從未禁止農產品外銷中國，更協助農民拓展全球市場、分散風險、創造新商機，讓台灣農漁業走在正確道路上，請國民黨縣市長，不要配合統戰操作，更不要把台灣農民再次推回曾經受傷的老路。