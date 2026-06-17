「Mosaic Taiwan 2026」開訓 林佳龍歡迎北美青年來台認識台灣

外交部長林佳龍16日在外交部歡迎來自美國及加拿大的年輕朋友，參與「Mosaic Taiwan 2026」交流計畫。林佳龍表示，「Mosaic Taiwan這個名稱相當貼切，也呼應這項計畫的精神；Mosaic是一塊塊拼起來的圖像，認識台灣，或認識一個國家、一座城市，也是如此」。

林佳龍指出，對學員而言，認識台灣可能是一段參觀路程，也可能是在學校、產業現場遇見某個人、展開一場對話，「當這些片段拼起來，就會成為每個人心中獨一無二的台灣」。

林佳龍表示，Mosaic Taiwan自2014年開始舉辦以來，外交部邀請美國、加拿大的年輕朋友來台交流，經過多年累積，台灣也結交了許多理解台灣、關心台灣的外國青年。

林佳龍指出，今年外交部安排學員從民主價值、AI、半導體到社會韌性等不同面向認識台灣。他也與學員分享，「台灣是世界值得信賴的合作夥伴，也是國際社會中一股良善的力量。」即使面對威權擴張的壓力與挑戰，台灣仍堅守民主自由與人權價值，並持續與理念相近國家攜手合作，為和平、繁榮與更有韌性的未來盡一份心力。

林佳龍也鼓勵所有學員，這趟訪問台灣期間要「多問、多看、多聊天」，相信在一次次互動與交流中，台灣的美麗樣貌將慢慢在每位學員心中建立起來，變得立體而有生命力。

林佳龍最後表示，期盼學員們這趟旅程收穫滿滿，在台灣結交新朋友、激盪新的想法並拓展視野，拼出一幅屬於自己的台灣拼圖。