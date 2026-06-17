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外媒評台灣對美國賭太大 許宇甄：賴政府路線值得警惕

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片

「外交政策」（Foreign Policy）刊登駐台記者希爾頓．葉（Hilton Yip）評論文章指出，民進黨政府將台灣未來寄託於美國支持上，中斷與中國的溝通，應對川習會後美國總統川普的言論感到高度憂慮。對此，國民黨立委許宇甄今表示，美國主張對話、台灣拒絕對話，賴政府路線值得警惕。

許宇甄表示，美國「外交政策」刊文指出，台灣近年將國家安全與戰略前途過度押注於華盛頓的支持，卻忽略國際政治最基本的現實，沒有任何大國會永遠無條件支持另一方，所有承諾最終都必須服從自身利益。當美國總統川普公開將對台軍售稱為談判籌碼，甚至表示會與北京討論相關問題時，這不只是外交訊號，更是對賴清德政府路線的一次嚴厲警告。

許宇甄指出，今年6月初，美國國務卿盧比歐也公開表示「美中兩國是全球最重要的經濟與軍事強權，雙方必須保持對話、持續交流，並維持一段戰略穩定期」。連美國都認知到，面對競爭與分歧，對話仍是避免衝突、降低誤判最有效的方式。

許宇甄批評，賴政府一方面將美國視為最重要的戰略夥伴，另一方面卻拒絕重啟兩岸對話機制，形成「美國主張對話、台灣拒絕對話」的矛盾現象。當華府積極與北京接觸、尋求管控風險之際，民進黨政府卻持續以意識形態主導兩岸政策，讓台灣逐漸失去戰略主動權。

許宇甄提醒，真正值得憂心的，不是美國是否支持台灣，而是民進黨把台灣的命運幾乎完全綁定在美國政策之上。當華府政策出現變化，當美中關係進入新的談判階段，台灣卻缺乏與大陸直接溝通的管道，只能被動等待外部力量決定自己的未來。這樣的執政模式，不是戰略自主，而是戰略依附；不是降低風險，而是在累積風險。

許宇甄認為，更關鍵的是，民進黨必須正視台獨黨綱的根本矛盾。一方面宣稱維持現狀，另一方面卻保留追求台獨的政治主張；一方面要求北京降低敵意，另一方面又拒絕處理造成兩岸互信崩解的核心問題。這種自相矛盾的路線，不僅無法創造和平，更可能讓台灣陷入誤判與衝突的危險之中。

許宇甄說，台灣沒有必要把自己推向大國對抗的最前線，更不應淪為美中角力下的棋子。真正符合台灣利益的做法，是在堅守民主自由與安全利益的同時，重啟兩岸對話與交流機制，建立危機管控與風險管理平台，降低誤判與衝突的可能性。和平不是單方面等待別國保護，而是透過溝通與協商主動爭取而來。面對快速變化的國際局勢，賴政府若繼續以對抗取代對話、以意識形態取代務實治理，最終承擔風險與代價的，將是全體台灣人民。

許宇甄 美國 川普 台美 美中台

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