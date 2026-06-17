外媒刊文「台灣重押美賭太大」 陳冠廷：美台合作深化非特定政黨選擇

有外媒報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平5月在北京會面後，唯獨台灣議題引發關注，川普發表一些與過去立場明顯不同的言論，可能對台灣未來產生重大影響，對民進黨而言，這應是一個重大警訊。民進黨立委陳冠廷認為，美台合作持續深化，並非特定政黨選擇，而是國際情勢發展下的客觀結果。

陳冠廷表示，台灣與美國的合作建立在共同利益、共同價值與區域安全需求之上，無論哪一個政黨執政，美台合作近年持續深化，並非特定政黨的選擇，而是國際情勢發展下的客觀結果。

陳冠廷也說，但是安全合作也不會也不該只單純依賴一個國家，自主的國防能力，以及跟其他與我國利益相同的國家共同尋求安全合作、科技研發、共同生產、資訊共享，都是必須要做好的。