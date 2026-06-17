聽新聞
0:00 / 0:00
外媒刊文「台灣重押美賭太大」 陳冠廷：美台合作深化非特定政黨選擇
有外媒報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平5月在北京會面後，唯獨台灣議題引發關注，川普發表一些與過去立場明顯不同的言論，可能對台灣未來產生重大影響，對民進黨而言，這應是一個重大警訊。民進黨立委陳冠廷認為，美台合作持續深化，並非特定政黨選擇，而是國際情勢發展下的客觀結果。
陳冠廷表示，台灣與美國的合作建立在共同利益、共同價值與區域安全需求之上，無論哪一個政黨執政，美台合作近年持續深化，並非特定政黨的選擇，而是國際情勢發展下的客觀結果。
陳冠廷也說，但是安全合作也不會也不該只單純依賴一個國家，自主的國防能力，以及跟其他與我國利益相同的國家共同尋求安全合作、科技研發、共同生產、資訊共享，都是必須要做好的。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。