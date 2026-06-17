星國分享爭取到泰勒絲演唱會經驗 蔣萬安訪新加坡體育場取經

北市長蔣萬安出訪新加坡，今天上午參訪新加坡國家體育場，取經演唱會經濟。新加坡分享他們爭取到泰勒絲（Taylor Swift）演唱會在新加坡舉辦的相關經驗，此前還特別到澳洲觀摩演唱會舉辦的相關安排。甚至新加坡體育場近年也重新定位為「加冷匯」（The Kallang），場館定位不限於體育賽事，也涵蓋娛樂、生活與社區活動。

蔣萬安參訪新加坡國家體育館，由負責營運的加冷體育管理公司（Kallang Alive Sport Management, KASM）執行長郭瑞寬（Quek Swee Kuan）接待。面對台北大巨蛋啟用後陸續承接演唱會、國際賽事及大型活動，蔣萬安此行特別就大型場館營運、演唱會經濟、國際活動引進及城市觀光效益等議題與新加坡方深入交流。

交流過程中，郭瑞寬也表達樂於與台北大巨蛋分享場館經驗，並以「Successful Asia is better for everyone」形容亞洲城市與場館之間若能更開放交流，對整體大型活動市場都是正向發展。

蔣萬安實地走訪新加坡國家體育場，了解新加坡如何將體育賽事、演唱會、娛樂活動及社區參與整合為完整場館經營模式。新加坡方也說明，原新加坡體育城近年重新定位為「加冷匯」（The Kallang），場館定位已不只限於體育賽事，也涵蓋娛樂、生活與社區活動，讓場館不只是活動空間，更成為城市生活的一部分。

蔣也與新加坡方分享台北大巨蛋3年前啟用後，台北積極推動演唱會經濟，希望透過這次與新加坡交流的經驗，強化城市空間的整合與活化。

郭瑞寬與蔣一行人分享他們爭取到泰勒絲（Taylor Swift）演唱會在新加坡舉辦的相關經驗。他們此前特別到澳洲觀摩演唱會舉辦的相關安排，並認為無論是哪個城市，只要能爭取到泰勒絲開唱，對全亞洲都是好事。

雙方交流中也談到場館營運模式的不同，以及體育賽事、演唱會對場館營運的影響，更了解到包含演唱會、運動賽事及社區活動如何依性質安排檔期，兼顧商業收益與公共價值。

新加坡方也分享，國家體育場約可容納5萬5000人，具備可開闔屋頂及彈性座位配置，可依不同活動需求調整空間。泰勒絲演唱會於新加坡國家體育場舉辦時，透過舞台位置、側邊大型螢幕、場內座位及地面觀眾區配置，最高單場可容納約6萬3000名觀眾。

參訪結束前，蔣萬安感謝郭瑞寬與KASM團隊分享新加坡國家體育場大型活動營運及國際策展經驗，也歡迎新加坡方組團來台北，進行更進一步的互動與交流。