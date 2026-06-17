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檢察總長代理無期限惹議 法務部次長允諾3周內提書面報告

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
法務部次長馮成（圖）。記者余承翰／攝影
法務部次長馮成（圖）。記者余承翰／攝影

立法院司法及法制委員會今併案審查「律師法修正草案」，立委謝龍介質詢法務部長次長馮成時，直指代理檢察總長無期限，很難說服全體台灣人，希望法務部能重新對外說明，立委也可提案修正法院組織法，馮成也允諾謝龍介3周內提出書面報告。

立委謝龍介指出，代理檢察總長沒有代理期限限制，非常不符合全體基層檢察官期待，檢察總長是要帶領全體檢察官，怎麼會用代理者行使檢察總長職務，如今徐錫祥代理無期限，完全不合理，今天需要法務部的答案，立委將透過修法明定法院組織法中代理的期限。

法務部次長馮成指出，代理檢察總長徐錫祥真的是「很認真」，對於非常上訴、訴訟救濟，及業務上黑金槍毒詐都跑得很前面。謝龍介立即說，「沒有質疑他的工作，是質疑程序及代理無期限」，因此要求法務部表態。

馮成表示，如果明定代理期限，人事案延宕時，會造成代理首長會一直換，代理是暫時性、事務性的。謝龍介表示，今天問不到答案，問部長一樣是沒有答案，他會訴諸公決。

謝龍介隨後質詢酒駕、毒駕議題後，問題再度回歸代理無期限爭議。謝直指，「檢察總長代理無期限」真的很難說服全體台灣人，希望法務部重新對外說明。馮成也允諾，會把委員意見帶回法務部，請相關人員盡速處理，並在3周內以書面報告。

法務部 謝龍介 檢察官 檢察總長

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