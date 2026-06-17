外媒示警民進黨 學者：讓對美、對陸故意樂觀的賴政府面對現實

美國「外交政策」（Foreign Policy）16日刊登駐台記者評論，指美國總統川普於「川習會」後，發表明顯異於美方之前立場的言論，內容令人不安，示警民進黨應謹慎以對。學者表示，川普與美國官員甚少談台正面價值，且美國駐北京大使重申不支持台獨，若賴政府仍賭一把台獨，恐造成中華民國存續、台灣人民福祉、兩岸穩定與對美互信的「四輸」局面。

外交政策16日刊登駐台記者希爾頓．葉（Hilton Yip）評論文章，文章標題為「台灣對美國賭太大」。文中提到，美國雷根政府的「六項保證」之一，即美方不會就對台軍售事宜徵詢中國意見，但川普5月訪問北京期間曾表示，將與中國討論美國對台軍售問題。川普也在川習會後接受福斯新聞訪問時進一步表示，不希望台灣宣布獨立，把總額140億美元的對台軍售案形容為「非常好的談判籌碼」。

文中表示，面對川普近期言論，民進黨試圖淡化影響，聲稱將維持現狀；但賴清德總統另一方面又強調，台灣是「主權獨立國家」。民進黨同時援引長期支持台灣的魯比歐相關談話，強調美國支持依然可靠。但無論台北方面如何表述，都必須面對非常真實的可能性：美國對台支持正在減少，甚至可能撤回。

政治大學外交系教授黃奎博表示，文中所說堪稱客觀持平，與我國許多相關分析並無明顯差異，尤其是分析美國對台「六項保證」已出現變化，以及與中共當局已無政治溝通的賴清德政府將整個台灣的未來寄託於川普政府的支持，在在都呼應了台灣內部認為賴政府在對美、對陸關係上的「故意樂觀」、「故意天真」，甚至可謂不負責任。

黃奎博表示，若再思及行政院長卓榮泰公開宣稱不應討論「疑美論」這個假議題，還有賴政府對美貿易、關稅、投資等的讓步幅度之大，已難謂少輸為贏，不禁令人希望這篇外來和尚唸的經，會讓民進黨執政團隊和被扭曲的消息蒙蔽的社會大眾能夠面對現實。

黃奎博表示，尤其當川普及其重要官員已甚少談論台灣的正面價值，美國駐北京大使還刻意在美媒專訪提出不支持台獨之時，如果賴政府對美陸「技術性共管台獨」、分別以自己的方式壓制台獨等逐漸浮現的作法，依然想賭一把，那非常可能會造成「四輸」的局面，亦即中華民國存續、台灣人民福祉、兩岸關係穩定、與美互信鞏固都將面對更大的風險。