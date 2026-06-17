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外媒示警民進黨對美賭太大 學者：點出台領導者對於穩定兩岸意興闌珊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國「外交政策」（Foreign Policy）16日刊登駐台記者希爾頓．葉（Hilton Yip）評論文章，示警美國總統川普在「川習會」後，發表與過去立場明顯不同的言論，且內容令人不安，對民進黨而言應是重大警訊。學者分析，作者想指出，即便美國官方言必稱對台政策不變，但美台關係卻明顯受制於美中關係的大局，川普在川習會後的說法明顯異於過去，台灣應謹慎以對。

外交政策16日刊登駐台記者希爾頓．葉（Hilton Yip）評論文章，該篇文的標題為「台灣對美國賭太大」。文中提到，美國雷根政府的「六項保證」之一，即美方不會就對台軍售事宜徵詢中國意見，但川普5月訪問北京期間曾表示，將與中國討論美國對台軍售問題。川普在川習會後接受福斯新聞訪問時進一步表示，不希望台灣宣布獨立，並將總額140億美元的對台軍售案形容為「非常好的談判籌碼」。

文中提到，面對川普近期言論，民進黨試圖淡化影響，聲稱將維持現狀；但賴清德總統另一方面又強調，台灣是「主權獨立國家」。民進黨同時援引長期支持台灣的魯比歐相關談話，強調美國支持依然可靠。作者認為，無論台北方面如何表述，都必須面對一種非常真實的可能性：美國對台支持正在減少，甚至可能撤回。愈來愈明顯的是，美國對台支持並非理所當然。

淡江大學戰略所所長李大中說，此篇投稿反映部分國際觀察者對於台灣當前政策的擔憂，作者示警台灣應對於川普政府近來的言行感到擔憂，該文的主要觀點是台灣領導者，一方面對於穩定兩岸關係意興闌珊，讓兩岸局勢陷於高風險之中：另一方面，台灣將所有籌碼押注在華府對台灣毫無保留的支持的假設之上，視華府對台灣的力挺為理所當然，無視近來微妙卻重大的變化，故政策失衡與不夠務實是目前台灣的最大危機。

李大中認為，作者想強調的地方是，即便美國官方言必稱對台政策不變，但目前的美台關係，卻明顯受制於美中關係的大局，從川普言論尤其是川普在北京川習峰會後的媒體的專訪，諸如對台軍售（美中談判的籌碼說）、美軍協防台灣（9500英里之遙）、直言台灣不要誤判以為有美國的撐腰而推動台獨等表態，都明顯異於之前美方的說法，故台灣應該更謹慎以對。

民進黨 兩岸 川習會 兩岸關係 台美 美國 台灣獨立 軍售

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