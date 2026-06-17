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提案調整退休軍公教再任公職薪資上限 葉元之：解決校園人力荒

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨團上午舉行「調整退休軍公教再就業薪資天花板 杜絕肥貓、解決校園人力荒」記者會，立委羅廷瑋（右起）、葉元之、新北市中等教育教師職業工會理事長黃耀南出席。記者曾學仁／攝影
國民黨團上午舉行「調整退休軍公教再就業薪資天花板 杜絕肥貓、解決校園人力荒」記者會，立委羅廷瑋（右起）、葉元之、新北市中等教育教師職業工會理事長黃耀南出席。記者曾學仁／攝影

國民黨立委葉元之、羅廷瑋，以及新北市中等教育教師職業工會理事長黃耀南今日舉行記者會，呼籲檢討軍公教退休人員再任公職薪資上限規定，讓退休教師及退休軍警能夠重返校園協助教學與校園安全工作，同時批評民進黨將相關修法汙名化為「肥貓條款」，刻意政治操作。

葉元之等多名國民黨立委近日連署提案，擬修法刪除退休軍公教人員若再度擔任公職，或至政府相關單位就職後，需停止領月退金的限制。葉元之表示，他提出修法的初衷非常單純，就是希望解決目前校園面臨的人力荒。現行退休教師若領有月退俸，再回到公立學校代課、兼課，薪資超過約2萬9500元便受到限制；退休軍警若轉任校安人員，也受到再就業薪資上限規範影響，導致許多有意願投入校園服務的人才卻步。

葉元之指出，近年教育環境惡化，教師承受極大壓力，不少教師一符合退休資格便選擇離開教職，甚至有人因工作壓力長期就醫，導致校園缺師問題日益嚴重。許多學校不得不尋求退休教師回任協助，但現行制度卻限制其投入空間。

民進黨立委吳思瑤、陳培瑜質疑修法將造成退休高官重返公職領取雙薪，葉元之批評，真正能安排高階退休官員回任政府機關或國營事業者，只有民進黨有此權力。若社會擔心衍生「肥貓」問題，可以討論合理的薪資上限，但不應因此否定解決校園缺工問題的努力。

黃耀南以教育現場經驗指出，目前教師甄選已出現嚴重缺額，不少學校招募正式教師時，報名人數甚至僅與錄取名額相當。數學、物理、化學、資訊等科別的師資來源更日趨枯竭，現職教師普遍面臨超鐘點授課情況。

黃耀南表示，部分學校確實仰賴退休教師回校協助授課，但退休教師所領取的僅是鐘點費，即使一個月授課十餘節，收入也僅數千至一、兩萬元，根本談不上「肥貓」。民進黨立委未了解教育現場實況，便以政治標籤抹黑退休教師及軍公教人員，對第一線教育工作者極不公平。

此外，黃耀南也指出，目前許多校安人員由退休教官擔任，對維護校園秩序及學生安全貢獻良多，但薪資待遇偏低，多數僅約3萬4000元至3萬7000元，與基本工資差距有限，難以吸引更多人才投入。

葉元之說，若有人擔心修法會讓政府養肥貓，可以討論薪資上限，並非一定要完全取消，而是設定合理標準。重點是要讓退休教師有空間回學校幫忙，讓退休軍警願意進校園擔任校安，同時避免高階官員利用制度獲利，大家一起討論，找出平衡點。「教育問題已經非常嚴重了，我們希望真正關心教育，而不是只關心政治鬥爭。」

葉元之 校園 軍公教 退休金 教師荒

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