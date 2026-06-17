影／基隆議員席次仁愛區少1、信義區增1？游盈隆：8月20日公告

基隆市議會議員席次目前31席，因地方制度法修法今年將新增1席「山地原住民」，議員席次將達到32席，但基隆人口數已跌破36萬人，仁愛區人口數4月底跌破4萬、信義區則增至5萬2千多人，傳聞仁愛區可能減1席、信義區增1席。中選會主委游盈隆說，中選會8月20日會公告席次。

游盈隆今率領中央選委會綜規處、選務處、法政處長等視察基隆市選委會115年地方公職人員選舉選務工作並座談，由擔任主委的副市長方定安說明選務概況及籌備情形。

媒體詢問今年基隆選區確定新增山地原住民一席次，另因人口數變化，仁愛區人口減少，有可能少一席，但要到8月才正式公布，地方擔心會不會太晚？游盈隆說，8月公告席次是統一的規定。

中選會選務處長王曉麟說，議員席次依選罷法38條第二項規定辦理，以投票之月前第六個月底的人口數為準計算，今年11月28日投票，所以是以5月底計算。總名額的計算，依地方制度法等規定是內政部主管，循例會函請內政部將總名額告知中選會，再由中選會依規定計算分配，在8月20日的選舉公告中載明。

媒體詢問上次大選公投案件多影響投票及開票時間，今年是否有預先因應？游盈隆以「災難性的公投事件」形容上次大選綁公投的的選舉，他說，選委會從上次也獲得很多經驗，但今年不預期今年會再出現10個公投案，但會做好最好的準備，當晚就會開票完成。主要公投來源有兩個，一是民間提案，一是立法院提案，目前都還沒有正式成案。

基隆市議員席次目前共31席（包括1席平地原住民），地方制度法修法後，山地原住民人數達1500人，就可選出1席山地原住民議員，基隆市今年4月底山地原住民人口已有1913人，確定年底選舉會增加1席山地原住民議員，總席次增至32席。

基隆市選委會指出，各區席次增減，目前還無法確認，以現有人數計算並不準確，最後結果還待中選會8月20日公告的席次為準。

游盈隆今率領中央選委會綜規處、選務處、法政處長等人視察基隆市選委會。記者游明煌／攝影