鄭麗文訪美遭爆取消會面 范雲：國民黨外交路線要以誠信為原則

有媒體報導國民黨主席鄭麗文訪美期間，不僅被美國國家安全會議取消會面，也遭國會議員取消，起因是訪團原透過美國遊說公司申請國會幕僚導覽，卻未說明是鄭麗文訪團。民進黨立院黨團書記長范雲表示，政治人物的誠信是非常重要，國民黨的外交路線還是要以誠信為原則，反映台灣的主流民意。

民進黨立院黨團今上午開輿情回應記者會，黨團書記長范雲被問及自由時報報導，鄭麗文不僅被美國國家安全會議取消會面，也遭國會議員取消，她說，民進黨團每次開記者會時都說，對於在野黨主席的出訪一直都是祝福，如果能深化台美關係都是好事，但如果連台灣人民都覺得欺騙了，那美國的政治人物感覺到被欺騙，應該也不覺得奇怪吧？

范雲還說，政治人物的誠信是非常重要的，就如同剛剛說的，六年前錄音錄影的話，鄭麗文主席都可以扭曲洗白，那麼代表台灣最大黨到美國去，卻被認為有各種不實訊息，或是身分沒有揭露，這並不是很好的外交行為。

范雲表示，希望國民黨團與鄭麗文主席不要繼續用「精神勝利法」，國民黨的外交路線還是要以誠信為原則，反應台灣主流民意，以及民進黨團一直強調的「2300萬人民的未來只有2300萬人能決定」，如果一中政策與反台獨等訴求，影響台灣人的自由民主憲政體制，那其實都不能夠反映台灣的主流民意。