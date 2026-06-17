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沒批中央、還肯定部分作為 饒慶鈴完整專訪曝光 為何仍捲入風暴？

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（右）接受中廣千秋萬事專訪談及鳳梨釋迦外銷議題，多次強調中央與地方應分工合作，協助農民提升品質並拓展市場。圖／翻攝自「千秋萬事」Youtube頻道
台東縣長饒慶鈴（右）接受中廣千秋萬事專訪談及鳳梨釋迦外銷議題，多次強調中央與地方應分工合作，協助農民提升品質並拓展市場。圖／翻攝自「千秋萬事」Youtube頻道

台東縣長饒慶鈴17日上午接受中廣新聞網千秋萬事節目專訪，針對近期鳳梨釋迦外銷及海峽論壇相關爭議發表看法。值得注意的是，整場1小時的訪談中，饒慶鈴雖談及中央對地方協助農民銷售水果的態度，但多數時間仍以「合作」、「溝通」作為主軸，並未出現激烈批評中央政府的言論。

訪談中，主持人王淺秋多次提及中央相關單位對鳳梨釋迦銷售議題及海峽論壇交流活動的態度，並質疑中央未積極協助農民拓展市場。不過饒慶鈴回應時，多次強調「中央地方應該合作」、「中央做中央該做的事，地方做地方該做的事」，認為農產品外銷涉及關稅、檢疫及市場談判，屬中央權責範圍，而地方政府則負責提升品質管理及輔導農民。

饒慶鈴指出，目前台東鳳梨釋迦外銷市場仍以中國大陸、香港及澳門為主，占比超過95%，地方政府近年投入大量資源建立品質管理制度，從果園生產、包裝廠管理到檢疫流程都持續改善，希望讓產品符合外銷市場需求。

談及近期引發關注的相關爭議時，饒慶鈴並未直接批評中央，而是以「很可惜」形容自己的感受。她表示，地方政府努力協助農民改善品質、尋找市場，中央若能給予支持與鼓勵，對農民而言將是更正面的訊息。

值得一提的是，饒慶鈴在節目中也提到，中央政府在漁業外銷方面曾協助處理鬼頭刀出口歐美市場相關問題，最終順利恢復正常貿易。她認為，若中央與地方能以同樣模式合作，農產品外銷也有機會開拓更多市場。

有地方人士觀察，從整場訪談內容來看，饒慶鈴並未刻意升高與中央的對立，反而多次提及合作與分工的重要性，希望將焦點拉回農產品品質提升及市場拓展。然而在外界政治攻防持續延燒下，相關議題仍成為輿論關注焦點。

饒慶鈴最後表示，農民最關心的始終是產品能否順利銷售，無論市場在中國大陸或其他國家，只要能為農民創造穩定收益，她都樂見其成，也期待中央與地方攜手協助農業發展，共同為農民尋找更好的出路。

饒慶鈴 中央 鳳梨 海峽論壇

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