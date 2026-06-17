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侯友宜訪美出席AUTOMATE 台灣唯一設館「新北館」開幕

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜將於17日至23日率市府團隊前往美國芝加哥，參加AUTOMATE 2026「新北形象館」開幕活動。圖／新北市政府提供
新北市長侯友宜將於17日至23日率市府團隊前往美國芝加哥，參加AUTOMATE 2026「新北形象館」開幕活動。圖／新北市政府提供

新北市長侯友宜將於17日至23日率市府團隊前往美國芝加哥，參加AUTOMATE 2026「新北形象館」開幕活動。新北市此次整合20家在地企業參展，成為唯一設立城市館的台灣城市，將向國際展現新北智慧製造實力。

新北市府表示，美國是新北重要出口市場，去年新北出口總額達465億美元，其中對美出口約占24%，並有超過4500家企業直接出口至美國。因此，新北市召集20家在地企業共同設立「新北形象館」，赴美參加「AUTOMATE 2026 北美自動化技術展」，侯友宜將親自出席開幕活動，展現市府作為企業後盾、支持產業走向國際的決心。

此次參展企業技術涵蓋工業AI應用、智慧製造、自動化系統、工業電腦、邊緣運算、智慧感測監控及精密關鍵零組件等領域，新北產業正以完整產業能量，積極深化海外市場合作。

侯友宜此行也預計參訪全球工業自動化大廠FANUC America及台灣精密機械代表企業上銀科技美國據點HIWIN USA，了解自動化設備發展趨勢、智慧工廠應用，以及台商在北美布局的實務經驗。

市府表示，除了產業交流，這次出訪也將前往瑞格利球場（Wrigley Field），了解芝加哥如何透過指標性場館帶動周邊觀光經濟與社區共融，作為新北大巨蛋規劃的參考；同時將考察芝加哥河水岸建築與空間規劃，借鏡國際經驗，持續推動新北水岸觀光與城市空間升級。

侯友宜 新北 芝加哥

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