身心障礙者生活補助等6項津貼7月上路恐生變 石崇良：影響弱勢89萬人

行政院昨天表示，立法院歷經292天仍未完成115年度中央政府總預算審查，政院核定調升8大社福津貼，原規畫7月起實施，但總預算尚未完成審議前，相關追加預算及後續作業都受影響。衛福部長石崇良表示，身心障礙者生活補助等6項津貼，若通過增加發放的預算未通過，將依原方案發放，若要提高至發放津貼，必須通過預算審查；若六項社福津貼無法順利辦理追加預算，恐影響89萬人。

行政院今年一月修法調高老農津貼、國民年金等福利津貼，草案已送立法院審議；另行政院會也在3月通過，6大生活津貼（補助）包括身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助全面調增23.5%，且弱勢及低收入戶兒少生活補助直接調高到至少5000元，增幅為23.5%，力拚今年7月上路。

石崇良今出席出席立法院第11屆第5會期社福及衛環委員會會議，並於會前受訪表示，8大社福津貼的老農津貼、國民年金屬於年金部分，另6項為社會福利津貼，對象為社會弱勢者，如今行政院編列預算提高津貼補助，以6大社會福利津貼來說，受惠人數為89萬人，追加預算總經費244.4億元，其中，115年追加預算經費為增加65.9億元，而116年總經費將達335.6億元。

國民年金提高津貼需要修法，何時上路難以掌握，但以行政院規畫，每月提高5000元計算，受惠約169萬人，一年需編列190億元左右，而今年僅有半年，編列預算約80多億元。

石崇良說，目前來說，如果增加發放的預算未通過，就依原方案發放，若要提高6大社福津貼，就必須通過預算審查，才能辦理。